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Глава Нового банка развития призвала Индонезию немедленно присоединиться
Глава Нового банка развития призвала Индонезию немедленно присоединиться - 23.10.2024, ПРАЙМ
Глава Нового банка развития призвала Индонезию немедленно присоединиться
Президент Нового банка развития Дилма Роуссефф встретилась на полях саммита БРИКС в Казани с главой МИД Индонезии Сугионо, призвав Индонезию немедленно... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:19+0300
2024-10-23T15:19+0300
2024-10-23T15:19+0300
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ДЖАКАРТА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Нового банка развития Дилма Роуссефф встретилась на полях саммита БРИКС в Казани с главой МИД Индонезии Сугионо, призвав Индонезию немедленно присоединиться к банку и приветствовав потенциал будущего сотрудничества, говорится в заявлении индонезийского внешнеполитического ведомства. "Министр иностранных дел Индонезии Сугионо рассказал президенту Нового банка развития (НБР) Дилме Роуссефф о различных национальных стратегических программах Индонезии в Казани, Россия. Различные программы включают строительство домов, улучшение школьных санитарных условий, программы питательных обедов и переход на использование биотоплива в энергетике", - отметил индонезийский МИД. Сугионо также подчеркнул, что индонезийские программы имеют много общего с программами финансовой помощи Нового банка развития. В свою очередь, по сообщению МИД Индонезии, Дилма Роуссефф "призвала Индонезию немедленно присоединиться к НБР и приветствовала потенциал будущего сотрудничества".
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индонезия, брикс, новый банк развития брикс
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, БРИКС, Новый банк развития БРИКС
Глава Нового банка развития призвала Индонезию немедленно присоединиться
Глава Нового банка развития призвала Индонезию немедленно присоединиться к банку
ДЖАКАРТА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Нового банка развития Дилма Роуссефф встретилась на полях саммита БРИКС в Казани с главой МИД Индонезии Сугионо, призвав Индонезию немедленно присоединиться к банку и приветствовав потенциал будущего сотрудничества, говорится в заявлении индонезийского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Индонезии Сугионо рассказал президенту Нового банка развития (НБР) Дилме Роуссефф о различных национальных стратегических программах Индонезии в Казани, Россия. Различные программы включают строительство домов, улучшение школьных санитарных условий, программы питательных обедов и переход на использование биотоплива в энергетике", - отметил индонезийский МИД. Сугионо также подчеркнул, что индонезийские программы имеют много общего с программами финансовой помощи Нового банка развития.
В свою очередь, по сообщению МИД Индонезии, Дилма Роуссефф "призвала Индонезию немедленно присоединиться к НБР и приветствовала потенциал будущего сотрудничества".