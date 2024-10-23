https://1prime.ru/20241023/inflyatsiya-852380813.html

Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции

Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции - 23.10.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции

Инфляция в России на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:37+0300

2024-10-23T19:37+0300

2024-10-23T19:38+0300

экономика

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/83497/23/834972340_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a94542c02b3ab95af26d907fd98cd09a.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,3%. При этом на плодоовощную продукцию также выросли - на 0,1%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,31%. "В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,10%). Снизились темпы роста цен на легковые автомобили (0,08%), ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,14%). Темпы роста цен на медикаменты составили 0,41%, строительные материалы – 0,05%", - пишут авторы доклада. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, цены выросли на 0,27%. "Продолжилось снижение цен на услуги санаториев (-0,28%). На наблюдаемые бытовые услуги цены изменились на 0,21%", - добавили в Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20241016/inflyatsiya-852213716.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция