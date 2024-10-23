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Суровая реальность. Банки ввели новую комиссию по ипотеке - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Суровая реальность. Банки ввели новую комиссию по ипотеке
Суровая реальность. Банки ввели новую комиссию по ипотеке - 23.10.2024, ПРАЙМ
Суровая реальность. Банки ввели новую комиссию по ипотеке
Есть понятие предельной стоимости кредита. Так вот, у нее есть определенные ограничения из-за лимитов ЦБ, то есть регулятор не позволяет банкам сильно задирать... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T08:00+0300
2024-10-23T08:00+0300
мнения аналитиков
ипотека
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Есть понятие предельной стоимости кредита. Так вот, у нее есть определенные ограничения из-за лимитов ЦБ, то есть регулятор не позволяет банкам сильно задирать планку кредитных ставок.Именно из-за этого банки и стали брать комиссию за выдачи ипотечных кредитов, в итоге добирая доходы за счет застройщиков и покупателей недвижимости/ипотечников.И при этом банки уже сейчас повышают минимальные ипотечные ставки до таких параметров, по которым 3-5 лет назад никто не стал бы брать даже кредитные карты.Сейчас же - это суровая ипотечная реальность.Комиссии могут быть и 5 процентов от выдаваемой суммы, и 6,5 процента, и 8 процентов.Все зависит от аппетитов банка.Разумеется, застройщики платить ее не горят желанием на фоне обвала продаж после отмены льготной ипотеки. Поэтому квартиры в кредит вопреки логике становятся дороже, чем просто за наличку.То есть, условно говоря, юнит за 10 миллионов, который за кэш можно сторговать за 9,5 миллиона рублей, в ипотеку у застройщика "внезапно" поднимется в цене до 10,5 миллиона.Теоретически такие кейсы могут появиться уже в ближайшее время, если эта история с комиссиями все-таки будет продолжаться.Но здесь нужно понимать, что у тех, кто кредитуется под покупку жилья, довольно ограниченные возможности по сиюминутным выплатам.То есть либо придется выдергивать эти 5-7 процентов комиссии из первого взноса, либо они войдут в стоимость кредита и обойдутся в четыре раза дороже по итогу.Ситуация для банков - откровенно странная. По сути, это последняя отрасль, которая пока что живет в реальности, где еще может диктовать условия покупателям недвижимости.Таковыми были застройщики, дизайн-студии, ремонтные бригады - с последними. Впрочем, и сейчас договариваться из-за дефицита толковых работников сложно.Но для банков этот год может стать рекордным по прибыли на несколько лет вперед, потому что какой бы жесткой не была ДКП и как сильно бы девальвация не била по бюджетам семей, так кредитоваться и так брать ненужные вещи и жилье в кредит население больше не будет.Обслуживание при таких ставках становится невыносимым, особенно с учетом того, что в мае-июне в льготные кредиты брали даже самые неликвидные объекты.Так что, в любом случае и банкам придется подстраиваться под новую реальность, но осознавать это они пока не хотят.
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Алексей Кричевский
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Алексей Кричевский
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ипотека
Мнения аналитиков, ипотека
08:00 23.10.2024
 

Суровая реальность. Банки ввели новую комиссию по ипотеке

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Алексей Кричевский
Алексей Кричевский
Автор Telegram-канала "Экономизм", финансовый эксперт
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Есть понятие предельной стоимости кредита. Так вот, у нее есть определенные ограничения из-за лимитов ЦБ, то есть регулятор не позволяет банкам сильно задирать планку кредитных ставок.
Именно из-за этого банки и стали брать комиссию за выдачи ипотечных кредитов, в итоге добирая доходы за счет застройщиков и покупателей недвижимости/ипотечников.
И при этом банки уже сейчас повышают минимальные ипотечные ставки до таких параметров, по которым 3-5 лет назад никто не стал бы брать даже кредитные карты.
Сейчас же - это суровая ипотечная реальность.
Комиссии могут быть и 5 процентов от выдаваемой суммы, и 6,5 процента, и 8 процентов.
Все зависит от аппетитов банка.
Разумеется, застройщики платить ее не горят желанием на фоне обвала продаж после отмены льготной ипотеки. Поэтому квартиры в кредит вопреки логике становятся дороже, чем просто за наличку.
То есть, условно говоря, юнит за 10 миллионов, который за кэш можно сторговать за 9,5 миллиона рублей, в ипотеку у застройщика "внезапно" поднимется в цене до 10,5 миллиона.
Теоретически такие кейсы могут появиться уже в ближайшее время, если эта история с комиссиями все-таки будет продолжаться.
Но здесь нужно понимать, что у тех, кто кредитуется под покупку жилья, довольно ограниченные возможности по сиюминутным выплатам.
То есть либо придется выдергивать эти 5-7 процентов комиссии из первого взноса, либо они войдут в стоимость кредита и обойдутся в четыре раза дороже по итогу.
Ситуация для банков - откровенно странная. По сути, это последняя отрасль, которая пока что живет в реальности, где еще может диктовать условия покупателям недвижимости.
Таковыми были застройщики, дизайн-студии, ремонтные бригады - с последними. Впрочем, и сейчас договариваться из-за дефицита толковых работников сложно.
Но для банков этот год может стать рекордным по прибыли на несколько лет вперед, потому что какой бы жесткой не была ДКП и как сильно бы девальвация не била по бюджетам семей, так кредитоваться и так брать ненужные вещи и жилье в кредит население больше не будет.
Обслуживание при таких ставках становится невыносимым, особенно с учетом того, что в мае-июне в льготные кредиты брали даже самые неликвидные объекты.
Так что, в любом случае и банкам придется подстраиваться под новую реальность, но осознавать это они пока не хотят.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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