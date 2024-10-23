Суровая реальность. Банки ввели новую комиссию по ипотеке

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Есть понятие предельной стоимости кредита. Так вот, у нее есть определенные ограничения из-за лимитов ЦБ, то есть регулятор не позволяет банкам сильно задирать планку кредитных ставок.Именно из-за этого банки и стали брать комиссию за выдачи ипотечных кредитов, в итоге добирая доходы за счет застройщиков и покупателей недвижимости/ипотечников.И при этом банки уже сейчас повышают минимальные ипотечные ставки до таких параметров, по которым 3-5 лет назад никто не стал бы брать даже кредитные карты.Сейчас же - это суровая ипотечная реальность.Комиссии могут быть и 5 процентов от выдаваемой суммы, и 6,5 процента, и 8 процентов.Все зависит от аппетитов банка.Разумеется, застройщики платить ее не горят желанием на фоне обвала продаж после отмены льготной ипотеки. Поэтому квартиры в кредит вопреки логике становятся дороже, чем просто за наличку.То есть, условно говоря, юнит за 10 миллионов, который за кэш можно сторговать за 9,5 миллиона рублей, в ипотеку у застройщика "внезапно" поднимется в цене до 10,5 миллиона.Теоретически такие кейсы могут появиться уже в ближайшее время, если эта история с комиссиями все-таки будет продолжаться.Но здесь нужно понимать, что у тех, кто кредитуется под покупку жилья, довольно ограниченные возможности по сиюминутным выплатам.То есть либо придется выдергивать эти 5-7 процентов комиссии из первого взноса, либо они войдут в стоимость кредита и обойдутся в четыре раза дороже по итогу.Ситуация для банков - откровенно странная. По сути, это последняя отрасль, которая пока что живет в реальности, где еще может диктовать условия покупателям недвижимости.Таковыми были застройщики, дизайн-студии, ремонтные бригады - с последними. Впрочем, и сейчас договариваться из-за дефицита толковых работников сложно.Но для банков этот год может стать рекордным по прибыли на несколько лет вперед, потому что какой бы жесткой не была ДКП и как сильно бы девальвация не била по бюджетам семей, так кредитоваться и так брать ненужные вещи и жилье в кредит население больше не будет.Обслуживание при таких ставках становится невыносимым, особенно с учетом того, что в мае-июне в льготные кредиты брали даже самые неликвидные объекты.Так что, в любом случае и банкам придется подстраиваться под новую реальность, но осознавать это они пока не хотят.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Есть понятие предельной стоимости кредита. Так вот, у нее есть определенные ограничения из-за лимитов ЦБ, то есть регулятор не позволяет банкам сильно задирать планку кредитных ставок.
Именно из-за этого банки и стали брать комиссию за выдачи ипотечных кредитов, в итоге добирая доходы за счет застройщиков и покупателей недвижимости/ипотечников.
И при этом банки уже сейчас повышают минимальные ипотечные ставки до таких параметров, по которым 3-5 лет назад никто не стал бы брать даже кредитные карты.
Сейчас же - это суровая ипотечная реальность.
Комиссии могут быть и 5 процентов от выдаваемой суммы, и 6,5 процента, и 8 процентов.
Все зависит от аппетитов банка.
Разумеется, застройщики платить ее не горят желанием на фоне обвала продаж после отмены льготной ипотеки. Поэтому квартиры в кредит вопреки логике становятся дороже, чем просто за наличку.
То есть, условно говоря, юнит за 10 миллионов, который за кэш можно сторговать за 9,5 миллиона рублей, в ипотеку у застройщика "внезапно" поднимется в цене до 10,5 миллиона.
Теоретически такие кейсы могут появиться уже в ближайшее время, если эта история с комиссиями все-таки будет продолжаться.
Но здесь нужно понимать, что у тех, кто кредитуется под покупку жилья, довольно ограниченные возможности по сиюминутным выплатам.
То есть либо придется выдергивать эти 5-7 процентов комиссии из первого взноса, либо они войдут в стоимость кредита и обойдутся в четыре раза дороже по итогу.
Ситуация для банков - откровенно странная. По сути, это последняя отрасль, которая пока что живет в реальности, где еще может диктовать условия покупателям недвижимости.
Таковыми были застройщики, дизайн-студии, ремонтные бригады - с последними. Впрочем, и сейчас договариваться из-за дефицита толковых работников сложно.
Но для банков этот год может стать рекордным по прибыли на несколько лет вперед, потому что какой бы жесткой не была ДКП и как сильно бы девальвация не била по бюджетам семей, так кредитоваться и так брать ненужные вещи и жилье в кредит население больше не будет.
Обслуживание при таких ставках становится невыносимым, особенно с учетом того, что в мае-июне в льготные кредиты брали даже самые неликвидные объекты.
Так что, в любом случае и банкам придется подстраиваться под новую реальность, но осознавать это они пока не хотят.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.