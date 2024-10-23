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Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки
Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки - 23.10.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки
В России не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока инфляция не охладится, заявил на XXV Международном жилищном конгрессе вице-премьер РФ Марат... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:25+0300
2024-10-23T11:31+0300
россия
рынок недвижимости
марат хуснуллин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока инфляция не охладится, заявил на XXV Международном жилищном конгрессе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться, дополнительными мерами стимулироваться со стороны государства пока не будет", - сказал он. Хуснуллин также отметил, что в инфляция в строительстве выше, чем по стране. "Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Мы очень подробно эту ситуацию смотрим. Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной", - добавил он.Кроме того, как добавил вице-премьер, тема ипотеки на индивидуальное жилье в России пока не докручена. По его словам, в сфере ипотечного кредитования на индивидуальные дома много нерешенных вопросов (в частности, банки не умеют правильно оценивать дома, построенные хозспособом), и над ними власти еще будут работать.
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россия, рынок недвижимости, марат хуснуллин
РОССИЯ, рынок недвижимости, Марат Хуснуллин
11:25 23.10.2024 (обновлено: 11:31 23.10.2024)
 
Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки

Хуснуллин: при высокой инфляции господдержки ипотеки не будет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин осмотрел экспозиции Минстроя РФ "Строим будущее" и Минтранса РФ "Россия в движении"
Выставка Россия. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин осмотрел экспозиции Минстроя РФ Строим будущее и Минтранса РФ Россия в движении
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока инфляция не охладится, заявил на XXV Международном жилищном конгрессе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться, дополнительными мерами стимулироваться со стороны государства пока не будет", - сказал он.
Хуснуллин также отметил, что в инфляция в строительстве выше, чем по стране.
"Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Мы очень подробно эту ситуацию смотрим. Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной", - добавил он.
Кроме того, как добавил вице-премьер, тема ипотеки на индивидуальное жилье в России пока не докручена. По его словам, в сфере ипотечного кредитования на индивидуальные дома много нерешенных вопросов (в частности, банки не умеют правильно оценивать дома, построенные хозспособом), и над ними власти еще будут работать.
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РОССИЯрынок недвижимостиМарат Хуснуллин
 
 
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