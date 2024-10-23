https://1prime.ru/20241023/ipoteka-852352837.html

Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки

Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки - 23.10.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал, когда не стоит ждать господдержки ипотеки

В России не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока инфляция не охладится, заявил на XXV Международном жилищном конгрессе вице-премьер РФ Марат... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:25+0300

2024-10-23T11:25+0300

2024-10-23T11:31+0300

россия

рынок недвижимости

марат хуснуллин

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока инфляция не охладится, заявил на XXV Международном жилищном конгрессе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться, дополнительными мерами стимулироваться со стороны государства пока не будет", - сказал он. Хуснуллин также отметил, что в инфляция в строительстве выше, чем по стране. "Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Мы очень подробно эту ситуацию смотрим. Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной", - добавил он.Кроме того, как добавил вице-премьер, тема ипотеки на индивидуальное жилье в России пока не докручена. По его словам, в сфере ипотечного кредитования на индивидуальные дома много нерешенных вопросов (в частности, банки не умеют правильно оценивать дома, построенные хозспособом), и над ними власти еще будут работать.

https://1prime.ru/20241022/ipoteka-852327105.html

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россия, рынок недвижимости, марат хуснуллин