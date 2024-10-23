https://1prime.ru/20241023/ipoteka-852358384.html

Экономист назвал причины не брать ипотеку

Экономист назвал причины не брать ипотеку - 23.10.2024, ПРАЙМ

Экономист назвал причины не брать ипотеку

В настоящее время россияне платят 19 тысяч рублей по ипотеке за каждый взятый в кредит миллион рублей, рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T12:20+0300

2024-10-23T12:20+0300

2024-10-23T12:20+0300

экономика

россия

ипотека

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В настоящее время россияне платят 19 тысяч рублей по ипотеке за каждый взятый в кредит миллион рублей, рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.Рыночная ставка по ипотеке выше ключевой ставки на 2-3 процентных пункта. Небольшая разница между ними объясняется дополнительными требованиями к клиентам. Например, заключение договора страхования жизни и здоровья, статус зарплатного клиента и высокие требования к первоначальному взносу. Без этих условий ставка будет еще выше, отметил собеседник издания.Балынин не рекомендует брать ипотечные кредиты сейчас, так как через два-три года ставки будут ниже и можно будет получить лучшие условия. Он также отметил, что ставки по ипотеке сейчас чрезвычайно высокие, но справедливы с точки зрения регулирования рынка. Балынин также посоветовал сохранить наличные средства на депозите.

https://1prime.ru/20241023/ipoteka-852352837.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека