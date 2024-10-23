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Экономист назвал причины не брать ипотеку - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/ipoteka-852358384.html
Экономист назвал причины не брать ипотеку
Экономист назвал причины не брать ипотеку - 23.10.2024, ПРАЙМ
Экономист назвал причины не брать ипотеку
В настоящее время россияне платят 19 тысяч рублей по ипотеке за каждый взятый в кредит миллион рублей, рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:20+0300
2024-10-23T12:20+0300
экономика
россия
ипотека
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В настоящее время россияне платят 19 тысяч рублей по ипотеке за каждый взятый в кредит миллион рублей, рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.Рыночная ставка по ипотеке выше ключевой ставки на 2-3 процентных пункта. Небольшая разница между ними объясняется дополнительными требованиями к клиентам. Например, заключение договора страхования жизни и здоровья, статус зарплатного клиента и высокие требования к первоначальному взносу. Без этих условий ставка будет еще выше, отметил собеседник издания.Балынин не рекомендует брать ипотечные кредиты сейчас, так как через два-три года ставки будут ниже и можно будет получить лучшие условия. Он также отметил, что ставки по ипотеке сейчас чрезвычайно высокие, но справедливы с точки зрения регулирования рынка. Балынин также посоветовал сохранить наличные средства на депозите.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
12:20 23.10.2024
 
Экономист назвал причины не брать ипотеку

Экономист Балынин рекомендовал не покупать жилье в ипотеку

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В настоящее время россияне платят 19 тысяч рублей по ипотеке за каждый взятый в кредит миллион рублей, рассказал в беседе с изданием "Газета.ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Рыночная ставка по ипотеке выше ключевой ставки на 2-3 процентных пункта. Небольшая разница между ними объясняется дополнительными требованиями к клиентам. Например, заключение договора страхования жизни и здоровья, статус зарплатного клиента и высокие требования к первоначальному взносу. Без этих условий ставка будет еще выше, отметил собеседник издания.
Балынин не рекомендует брать ипотечные кредиты сейчас, так как через два-три года ставки будут ниже и можно будет получить лучшие условия. Он также отметил, что ставки по ипотеке сейчас чрезвычайно высокие, но справедливы с точки зрения регулирования рынка. Балынин также посоветовал сохранить наличные средства на депозите.
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