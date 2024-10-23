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Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ

Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ

Сенаторы одобрили закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, ранее документ приняла Госдума. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:26+0300

2024-10-23T15:26+0300

2024-10-23T15:26+0300

россия

совет федерации

ипотека

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, ранее документ приняла Госдума. Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга. Закон разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России. Для этого в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков. Это, по мнению авторов документа, позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.

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россия, совет федерации, ипотека