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Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ
Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ - 23.10.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ
Сенаторы одобрили закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, ранее документ приняла Госдума. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:26+0300
2024-10-23T15:26+0300
россия
совет федерации
ипотека
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, ранее документ приняла Госдума. Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга. Закон разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России. Для этого в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков. Это, по мнению авторов документа, позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.
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россия, совет федерации, ипотека
РОССИЯ, Совет Федерации, ипотека
15:26 23.10.2024
 
Совфед одобрил закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в РФ

Совфед поддержал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации в России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, ранее документ приняла Госдума.
Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга.
Закон разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Экономист назвал причины не брать ипотеку
12:20
Для этого в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков.
Это, по мнению авторов документа, позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.
 
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