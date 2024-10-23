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ВТБ повысил базовую ставку по ипотеке на 1 п.п.

ВТБ повысил базовую ставку по ипотеке на 1 п.п. - 23.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ повысил базовую ставку по ипотеке на 1 п.п.

ВТБ повысил с 23 октября базовую ставку по собственным ипотечным продуктам на 1 процентный пункт, минимальная сейчас составляет 25,9%, сообщил РИА Новости банк. | 23.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-23T20:40+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ВТБ повысил с 23 октября базовую ставку по собственным ипотечным продуктам на 1 процентный пункт, минимальная сейчас составляет 25,9%, сообщил РИА Новости банк. "ВТБ вслед за другими участниками рынка с 23 октября скорректировал условия по собственным ипотечным продуктам, увеличив базовую ставку на 1 процентный пункт. Изменения коснулись в том числе комбинированных с госпрограммами кредитов. Клиенты, получившие решение банка до 23 октября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 30 октября включительно", - сообщила пресс-служба банка. При этом в службе поддержки банка уточнили, что минимальная ставка по базовым ипотечным программам составляет после сегодняшнего повышения 25,9%. "Минимальная процентная ставка у нас сейчас 25,9%", - сообщили там. В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что все ранее действующие дисконты остались прежними: 0,2 процентного пункта - за оформление крупной суммы кредита, 0,3 процентного пункта - в случае использования заемщиками сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации сделки, 0,7 процентного пункта - при получении зарплаты на карту ВТБ, 0,8 процентного пункта - за перевод зарплаты в банк в течение трех месяцев после сделки. "Учитывая прогнозы по росту ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, не исключаем новых шагов со стороны участников рынка", - добавили в пресс-службе.

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втб, ипотека, базовая ставка