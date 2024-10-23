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Эксперт прокомментировал слова Зеленского об инфраструктуре - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт прокомментировал слова Зеленского об инфраструктуре
Эксперт прокомментировал слова Зеленского об инфраструктуре - 23.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал слова Зеленского об инфраструктуре
Заявление Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по объектам инфраструктуры вряд ли можно воспринимать как реальное предложение о диалоге, заявил РИА... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:52+0300
2024-10-23T10:52+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по объектам инфраструктуры вряд ли можно воспринимать как реальное предложение о диалоге, заявил РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. "Конечно, наши удары больнее, это ощутимее, но, поскольку мы имеем дело с террористами, то и вести себя они будут как террористы. Он видит, что поддержка Запада слабеет, а США вообще хотели бы выйти из этого процесса и перенести всю тяжесть войны с Россией на союзников. Но, конечно, это не реальное предложение о переговорах", - сказал Никулин. "Возможностей в плане ударов по инфраструктуре у нас больше. У них удары достаточно комариные, у нас все же существенные", - резюмировал Никулин. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:52 23.10.2024
 
Эксперт прокомментировал слова Зеленского об инфраструктуре

Никулин: слова Зеленского об инфраструктуре нельзя считать инициативой к диалогу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по объектам инфраструктуры вряд ли можно воспринимать как реальное предложение о диалоге, заявил РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине.
"Конечно, наши удары больнее, это ощутимее, но, поскольку мы имеем дело с террористами, то и вести себя они будут как террористы. Он видит, что поддержка Запада слабеет, а США вообще хотели бы выйти из этого процесса и перенести всю тяжесть войны с Россией на союзников. Но, конечно, это не реальное предложение о переговорах", - сказал Никулин.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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"Возможностей в плане ударов по инфраструктуре у нас больше. У них удары достаточно комариные, у нас все же существенные", - резюмировал Никулин.
В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины.
Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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