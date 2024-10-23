https://1prime.ru/20241023/krym-852345504.html

В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию

В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию - 23.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию

Западные государства играют с Молдавией в кошки-мышки для того, чтобы создать на ее территории очередной плацдарм для атак на Россию. Такое предположение... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T08:44+0300

2024-10-23T08:44+0300

2024-10-23T08:44+0300

россия

молдавия

запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Западные государства играют с Молдавией в кошки-мышки для того, чтобы создать на ее территории очередной плацдарм для атак на Россию. Такое предположение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Парламентарий подчеркнул, что европейские чиновники не заинтересованы в Молдавии. По его словам, для Запада государство является очередной партией смертников, которыми можно пожертвовать в прокси-войне против России.В то же время Константинов уточнил, что "битва за Молдавию" еще не закончена, что показывают позитивные результаты как референдума, так и первого тура президентских выборов. По его словам, организаторы референдума ожидали совсем не таких итогов."То, что народ не хочет в ЕС, очевидно для всех, поскольку всем понятно, как достигалось зыбкое большинство голосов за Евросоюз. Трезвомыслящие силы там есть. Они не хотят идти по бесперспективному, самоубийственному пути. Остается только надеяться, что молдаване не позволят, чтобы их, как скот, погнали по украинскому пути", - сказал депутат, упомянув, что народ Молдавии понимает, что лучшую жизнь в своей стране могут обустроить только они сами. Кроме того, как заключил крымский парламентарий, для Москвы иметь в друзьях и экономических партнёрах Кишинев не обременительно. По его словам, Молдавия исторически и генетически объединена с Россией.

https://1prime.ru/20241021/referendum-852307244.html

молдавия

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россия, молдавия, запад