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В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию
В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию - 23.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию
Западные государства играют с Молдавией в кошки-мышки для того, чтобы создать на ее территории очередной плацдарм для атак на Россию. Такое предположение... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T08:44+0300
2024-10-23T08:44+0300
россия
молдавия
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Западные государства играют с Молдавией в кошки-мышки для того, чтобы создать на ее территории очередной плацдарм для атак на Россию. Такое предположение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Парламентарий подчеркнул, что европейские чиновники не заинтересованы в Молдавии. По его словам, для Запада государство является очередной партией смертников, которыми можно пожертвовать в прокси-войне против России.В то же время Константинов уточнил, что "битва за Молдавию" еще не закончена, что показывают позитивные результаты как референдума, так и первого тура президентских выборов. По его словам, организаторы референдума ожидали совсем не таких итогов."То, что народ не хочет в ЕС, очевидно для всех, поскольку всем понятно, как достигалось зыбкое большинство голосов за Евросоюз. Трезвомыслящие силы там есть. Они не хотят идти по бесперспективному, самоубийственному пути. Остается только надеяться, что молдаване не позволят, чтобы их, как скот, погнали по украинскому пути", - сказал депутат, упомянув, что народ Молдавии понимает, что лучшую жизнь в своей стране могут обустроить только они сами. Кроме того, как заключил крымский парламентарий, для Москвы иметь в друзьях и экономических партнёрах Кишинев не обременительно. По его словам, Молдавия исторически и генетически объединена с Россией.
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молдавия
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россия, молдавия, запад
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ЗАПАД
08:44 23.10.2024
 
В Крыму рассказали, где Запад готовит "плацдарм атак" на Россию

В Крыму заявили, что Запад готовит из Молдавии "плацдарм атак" на Россию

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Западные государства играют с Молдавией в кошки-мышки для того, чтобы создать на ее территории очередной плацдарм для атак на Россию. Такое предположение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Парламентарий подчеркнул, что европейские чиновники не заинтересованы в Молдавии. По его словам, для Запада государство является очередной партией смертников, которыми можно пожертвовать в прокси-войне против России.
В то же время Константинов уточнил, что "битва за Молдавию" еще не закончена, что показывают позитивные результаты как референдума, так и первого тура президентских выборов. По его словам, организаторы референдума ожидали совсем не таких итогов.
"То, что народ не хочет в ЕС, очевидно для всех, поскольку всем понятно, как достигалось зыбкое большинство голосов за Евросоюз. Трезвомыслящие силы там есть. Они не хотят идти по бесперспективному, самоубийственному пути. Остается только надеяться, что молдаване не позволят, чтобы их, как скот, погнали по украинскому пути", - сказал депутат, упомянув, что народ Молдавии понимает, что лучшую жизнь в своей стране могут обустроить только они сами.
Кроме того, как заключил крымский парламентарий, для Москвы иметь в друзьях и экономических партнёрах Кишинев не обременительно. По его словам, Молдавия исторически и генетически объединена с Россией.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз
21 октября, 19:06
 
РОССИЯМОЛДАВИЯЗАПАД
 
 
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