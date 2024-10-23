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Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений
Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений - 23.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:08+0300
2024-10-23T10:24+0300
экономика
россия
правительство
удобрения
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина."В рамках поручения Президента Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - около 11,2 миллиона тонн, для сложных - почти 8 миллионов тонн", - говорится в сообщении.Уточняется, что распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, добавляется там.
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россия, правительство, удобрения
Экономика, РОССИЯ, правительство, удобрения
10:08 23.10.2024 (обновлено: 10:24 23.10.2024)
 
Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений

Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений с декабря по май 2025 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина.
"В рамках поручения Президента Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - около 11,2 миллиона тонн, для сложных - почти 8 миллионов тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, добавляется там.
 
ЭкономикаРОССИЯправительствоудобрения
 
 
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