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Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений

Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений - 23.10.2024, ПРАЙМ

Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T10:08+0300

2024-10-23T10:08+0300

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экономика

россия

правительство

удобрения

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года на уровне 19,2 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина."В рамках поручения Президента Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - около 11,2 миллиона тонн, для сложных - почти 8 миллионов тонн", - говорится в сообщении.Уточняется, что распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу. Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, добавляется там.

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россия, правительство, удобрения