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В России увеличили размер целевых отчислений от лотерей

В России увеличили размер целевых отчислений от лотерей - 23.10.2024, ПРАЙМ

В России увеличили размер целевых отчислений от лотерей

Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования мероприятий по развитию | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T16:51+0300

2024-10-23T16:51+0300

2024-10-23T16:52+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования мероприятий по развитию спорта. Документ предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Поэтапность, исходя из пояснительной записки, необходима для адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей. Так, закон устанавливает на 2025 год целевые отчисления в размере 4,2% суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал, на 2026 год - 4,5%, на 2027 год - 5%, с 2028 года - 5,5%. Сейчас оператор лотереи обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления в размере 10% разницы между суммой его выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период. Эти отчисления используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, включая мероприятия по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. В сопроводительных документах отмечается, что поступления целевых отчислений от лотерей в федеральный бюджет в 2021 году составили 2,602 миллиарда рублей, в 2022 году – 2,933 миллиарда, в 2023 году – 3,548 миллиарда рублей, или 3,9% выручки от проведения лотерей. Реализация закона, исходя из финансово-экономического обоснования к нему, позволит увеличить такие поступления в бюджет в 2025 году до 3,9 миллиарда рублей, в 2026 году – до 4,1 миллиарда, в 2027 году – до 4,56 миллиарда рублей. В 2028 году объем целевых отчислений от лотерей может составить 5,8 миллиарда рублей, говорил ранее замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

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россия, совет федерации, лотерея