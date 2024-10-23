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Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров
Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров - 23.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров
Запад больше, чем Владимир Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Российской Федерацией, заявил в беседе с Ольгой Скабеевой для программы "60... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T20:23+0300
2024-10-23T20:24+0300
политика
александр лукашенко
запад
украина
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Запад больше, чем Владимир Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Российской Федерацией, заявил в беседе с Ольгой Скабеевой для программы "60 минут" белорусский лидер Александр Лукашенко."Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский", - отметил президент Белоруссии.Вместе с тем он назвал смешными заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году. "Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он (Владимир Зеленский - прим. ред.) вылезает оттуда и че-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание. &lt;...&gt; Это хотелки. Его желания - и не больше, - заявил Лукашенко. - Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешные".По мнению главы белорусского государства, Запад не может отказать Киеву в поставках оружия."Запад не может потерять лицо, не дать оружия (Украине - прим. ред.), не дать деньги после бегства с Афганистана. Ну, это будет уже конец. Им уже никто верить не будет", - отметил президент.
https://1prime.ru/20241019/zapad-852273403.html
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александр лукашенко, запад, украина
Политика, Александр Лукашенко, ЗАПАД, УКРАИНА
20:23 23.10.2024 (обновлено: 20:24 23.10.2024)
 
Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров

Лукашенко заявил, что Запад хочет, чтобы Зеленский сел за стол переговоров с Россией

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Запад больше, чем Владимир Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Российской Федерацией, заявил в беседе с Ольгой Скабеевой для программы "60 минут" белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский", - отметил президент Белоруссии.
Вместе с тем он назвал смешными заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году.
"Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он (Владимир Зеленский - прим. ред.) вылезает оттуда и че-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание. <...> Это хотелки. Его желания - и не больше, - заявил Лукашенко. - Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешные".
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
Запад завидует белорусам, заявил Лукашенко
19 октября, 13:59
По мнению главы белорусского государства, Запад не может отказать Киеву в поставках оружия.
"Запад не может потерять лицо, не дать оружия (Украине - прим. ред.), не дать деньги после бегства с Афганистана. Ну, это будет уже конец. Им уже никто верить не будет", - отметил президент.
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоЗАПАДУКРАИНА
 
 
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