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Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров

Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров - 23.10.2024, ПРАЙМ

Лукашенко заявил о желании Запада усадить Зеленского за стол переговоров

Запад больше, чем Владимир Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Российской Федерацией, заявил в беседе с Ольгой Скабеевой для программы "60... | 23.10.2024, ПРАЙМ

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политика

александр лукашенко

запад

украина

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Запад больше, чем Владимир Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Российской Федерацией, заявил в беседе с Ольгой Скабеевой для программы "60 минут" белорусский лидер Александр Лукашенко."Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский", - отметил президент Белоруссии.Вместе с тем он назвал смешными заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году. "Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он (Владимир Зеленский - прим. ред.) вылезает оттуда и че-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание. <...> Это хотелки. Его желания - и не больше, - заявил Лукашенко. - Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешные".По мнению главы белорусского государства, Запад не может отказать Киеву в поставках оружия."Запад не может потерять лицо, не дать оружия (Украине - прим. ред.), не дать деньги после бегства с Афганистана. Ну, это будет уже конец. Им уже никто верить не будет", - отметил президент.

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александр лукашенко, запад, украина