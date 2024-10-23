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В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер
В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер - 23.10.2024, ПРАЙМ
В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер
В Соединенных Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой, употребив бургеры в ресторанах быстрого питания McDonald's, десять человек были доставлены в | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T05:25+0300
2024-10-23T05:25+0300
mcdonald`s
питание
отравление
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. В Соединенных Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой, употребив бургеры в ресторанах быстрого питания McDonald's, десять человек были доставлены в больницы, и еще один умер, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По данным ведомства, сообщения о вспышке кишечной палочки стали поступать с 27 сентября. В общей сложности было зафиксировано 49 случаев заболевания в десяти американских штатах. "Из 28 человек, о которых имеется информация, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо", - указывается в сообщении ведомстваПри этом большинство заболевших употребили так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как "Роял Чизбургер". Медики считают, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки может быть больше, так как не все обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.
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mcdonald`s, питание, отравление
McDonald`s, питание, отравление
05:25 23.10.2024
 
В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер

В США 10 человек госпитализированы с кишечной палочкой из McDonald's, один умер

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБутерброд БигМак в ресторане быстрого питания
Бутерброд БигМак в ресторане быстрого питания - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. В Соединенных Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой, употребив бургеры в ресторанах быстрого питания McDonald's, десять человек были доставлены в больницы, и еще один умер, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
По данным ведомства, сообщения о вспышке кишечной палочки стали поступать с 27 сентября. В общей сложности было зафиксировано 49 случаев заболевания в десяти американских штатах.
"Из 28 человек, о которых имеется информация, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо", - указывается в сообщении ведомства
При этом большинство заболевших употребили так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как "Роял Чизбургер". Медики считают, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки может быть больше, так как не все обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.
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"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's
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McDonald`sпитаниеотравление
 
 
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