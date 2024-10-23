https://1prime.ru/20241023/mcdonalds-852344249.html

В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер

В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер - 23.10.2024, ПРАЙМ

В США 10 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's, 1 умер

В Соединенных Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой, употребив бургеры в ресторанах быстрого питания McDonald's, десять человек были доставлены в | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T05:25+0300

2024-10-23T05:25+0300

2024-10-23T05:25+0300

mcdonald`s

питание

отравление

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. В Соединенных Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой, употребив бургеры в ресторанах быстрого питания McDonald's, десять человек были доставлены в больницы, и еще один умер, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По данным ведомства, сообщения о вспышке кишечной палочки стали поступать с 27 сентября. В общей сложности было зафиксировано 49 случаев заболевания в десяти американских штатах. "Из 28 человек, о которых имеется информация, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо", - указывается в сообщении ведомстваПри этом большинство заболевших употребили так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как "Роял Чизбургер". Медики считают, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки может быть больше, так как не все обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.

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mcdonald`s, питание, отравление