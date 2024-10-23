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ЦБ предложил поддержать компании, максимально раскрывающие информацию

ЦБ предложил поддержать компании, максимально раскрывающие информацию - 23.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил поддержать компании, максимально раскрывающие информацию

Банк России предложил подумать над мерами поддержки компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, заявила директор департамента корпоративных... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:33+0300

2024-10-23T13:33+0300

2024-10-23T13:34+0300

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать над мерами поддержки компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, заявила директор департамента корпоративных отношений регулятора Екатерина Абашеева. "Мы много говорим про закрытие информации, про маркировку, как надо порицать и какие меры Банку России надо применять административного воздействия к компаниям, закрывающим информацию. И кажется, что ничего не говорим про компании, которые следуют лучшим практикам, которые максимально информацию раскрывают, которые следуют лучшим практикам корпоративного управления", - сказала она, выступая на Форуме розничных инвесторов. По ее словам, такие компании на российском рынке есть, в том числе среди компаний, вновь выходящих на первичное публичное размещение акций (IPO). "Кажется, что хорошо бы нам всем вместе подумать, что для таких компаний можно сделать, как их можно поддержать, чтобы эти лучшие практики множились на нашем рынке. Наверное, со стороны регулятора и инфраструктуры можно подумать над какими-то предложениями позитивными в сторону этих компаний", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40