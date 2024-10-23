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ЦБ предложил поддержать компании, максимально раскрывающие информацию
ЦБ предложил поддержать компании, максимально раскрывающие информацию - 23.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил поддержать компании, максимально раскрывающие информацию
Банк России предложил подумать над мерами поддержки компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, заявила директор департамента корпоративных... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:33+0300
2024-10-23T13:33+0300
2024-10-23T13:34+0300
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать над мерами поддержки компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, заявила директор департамента корпоративных отношений регулятора Екатерина Абашеева. "Мы много говорим про закрытие информации, про маркировку, как надо порицать и какие меры Банку России надо применять административного воздействия к компаниям, закрывающим информацию. И кажется, что ничего не говорим про компании, которые следуют лучшим практикам, которые максимально информацию раскрывают, которые следуют лучшим практикам корпоративного управления", - сказала она, выступая на Форуме розничных инвесторов. По ее словам, такие компании на российском рынке есть, в том числе среди компаний, вновь выходящих на первичное публичное размещение акций (IPO). "Кажется, что хорошо бы нам всем вместе подумать, что для таких компаний можно сделать, как их можно поддержать, чтобы эти лучшие практики множились на нашем рынке. Наверное, со стороны регулятора и инфраструктуры можно подумать над какими-то предложениями позитивными в сторону этих компаний", - добавила она.
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ЦБ предложил поддержать компании, максимально раскрывающие информацию
ЦБ предложил изучить меры поддержки компаний, максимально раскрывающих информацию
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать над мерами поддержки компаний, которые максимально раскрывают информацию о себе, заявила директор департамента корпоративных отношений регулятора Екатерина Абашеева.
"Мы много говорим про закрытие информации, про маркировку, как надо порицать и какие меры Банку России надо применять административного воздействия к компаниям, закрывающим информацию. И кажется, что ничего не говорим про компании, которые следуют лучшим практикам, которые максимально информацию раскрывают, которые следуют лучшим практикам корпоративного управления", - сказала она, выступая на Форуме розничных инвесторов.
По ее словам, такие компании на российском рынке есть, в том числе среди компаний, вновь выходящих на первичное публичное размещение акций (IPO).
"Кажется, что хорошо бы нам всем вместе подумать, что для таких компаний можно сделать, как их можно поддержать, чтобы эти лучшие практики множились на нашем рынке. Наверное, со стороны регулятора и инфраструктуры можно подумать над какими-то предложениями позитивными в сторону этих компаний", - добавила она.