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Минэнерго: запасы топлива перед отопительным сезоном превысили нормативы
Минэнерго: запасы топлива перед отопительным сезоном превысили нормативы - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минэнерго: запасы топлива перед отопительным сезоном превысили нормативы
Запасы топлива в России перед осенне-зимним периодом на текущий момент выше нормативов, в том числе в рамках северного завоза, заявил замминистра энергетики... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:29+0300
2024-10-23T13:29+0300
2024-10-23T13:29+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Запасы топлива в России перед осенне-зимним периодом на текущий момент выше нормативов, в том числе в рамках северного завоза, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. "Запасы топлива сформированы уже выше установленных нормативов, в том числе в рамках северного завоза", - прокомментировал он ход подготовки к отопительному сезону в ходе правительственного часа в Госдуме. Грабчак подчеркнул, что министерство ежемесячно проверяет ход подготовки к зиме, а на объекты в зоне риска происходят выездные проверки. Итоги подготовки будут подведены до середины ноября, также к этому периоду должны быть выданы паспорта готовности к отопительному сезону, уточнил замминистра. Минэнерго РФ ожидает, что отопительный сезон 2024-2025 годов должен пройти без особых потрясений, заявлял РИА Новости в четверг министр энергетики Сергей Цивилев.
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россия, отопление
Энергетика, РОССИЯ, отопление
Минэнерго: запасы топлива перед отопительным сезоном превысили нормативы
Минэнерго: запасы топлива перед отопительным сезоном в РФ уже выше нормативов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Запасы топлива в России перед осенне-зимним периодом на текущий момент выше нормативов, в том числе в рамках северного завоза, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
"Запасы топлива сформированы уже выше установленных нормативов, в том числе в рамках северного завоза", - прокомментировал он ход подготовки к отопительному сезону в ходе правительственного часа в Госдуме.
Грабчак подчеркнул, что министерство ежемесячно проверяет ход подготовки к зиме, а на объекты в зоне риска происходят выездные проверки.
Итоги подготовки будут подведены до середины ноября, также к этому периоду должны быть выданы паспорта готовности к отопительному сезону, уточнил замминистра.
Минэнерго РФ ожидает, что отопительный сезон 2024-2025 годов должен пройти без особых потрясений, заявлял РИА Новости в четверг министр энергетики Сергей Цивилев.