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Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию
Целесообразно отменить недискриминационный доступ для криптомайнеров к электроэнергии и стимулировать их переход на свою генерацию в зонах дефицита... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:30+0300
2024-10-23T13:30+0300
2024-10-23T13:30+0300
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Целесообразно отменить недискриминационный доступ для криптомайнеров к электроэнергии и стимулировать их переход на свою генерацию в зонах дефицита электроэнергии, сообщил на пленарном заседании в Госдуме замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. "Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где субсидируется электроэнергия, где зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам, субсидируемым ценам подключаться к электросети. Поэтому для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию", - сказал Грабчак.
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россия
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию
Минэнерго считает нужным стимулировать криптомайнеров к переходу на их генерацию
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Целесообразно отменить недискриминационный доступ для криптомайнеров к электроэнергии и стимулировать их переход на свою генерацию в зонах дефицита электроэнергии, сообщил на пленарном заседании в Госдуме замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где субсидируется электроэнергия, где зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам, субсидируемым ценам подключаться к электросети. Поэтому для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию", - сказал Грабчак.
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