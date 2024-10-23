Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241023/minenergo-852360854.html
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию
Целесообразно отменить недискриминационный доступ для криптомайнеров к электроэнергии и стимулировать их переход на свою генерацию в зонах дефицита... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:30+0300
2024-10-23T13:30+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/90/841359083_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2e6024aaaaec39d10f12d1f2f5217e19.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Целесообразно отменить недискриминационный доступ для криптомайнеров к электроэнергии и стимулировать их переход на свою генерацию в зонах дефицита электроэнергии, сообщил на пленарном заседании в Госдуме замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. "Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где субсидируется электроэнергия, где зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам, субсидируемым ценам подключаться к электросети. Поэтому для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию", - сказал Грабчак.
https://1prime.ru/20240930/kriptovalyuta-851877281.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/90/841359083_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d169c40b2f2c8ead95b8def378afa4c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
13:30 23.10.2024
 
Минэнерго заявило о необходимости перехода криптомайнеров на свою генерацию

Минэнерго считает нужным стимулировать криптомайнеров к переходу на их генерацию

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Целесообразно отменить недискриминационный доступ для криптомайнеров к электроэнергии и стимулировать их переход на свою генерацию в зонах дефицита электроэнергии, сообщил на пленарном заседании в Госдуме замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где субсидируется электроэнергия, где зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам, субсидируемым ценам подключаться к электросети. Поэтому для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию", - сказал Грабчак.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
ЦБ РФ исследует трансграничные переводы россиян для операций с криптой
30 сентября, 21:58
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала