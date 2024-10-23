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Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 29025

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 29025 - 23.10.2024, ПРАЙМ

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 29025

Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:59+0300

2024-10-23T13:59+0300

2024-10-23T13:59+0300

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россия

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офз

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года - из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS 23 октября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сказано в сообщении.

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россия, минфин, офз