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Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO

Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO - 23.10.2024, ПРАЙМ

Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO

Минфин России готов внести необходимые поправки для решения проблемы с налогом на материальную выгоду у инвесторов, участвующих в первичных размещениях акций... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T14:46+0300

2024-10-23T14:46+0300

2024-10-23T14:46+0300

экономика

россия

минфин

ipo

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин России готов внести необходимые поправки для решения проблемы с налогом на материальную выгоду у инвесторов, участвующих в первичных размещениях акций (IPO), заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич. "Действительно, проблематика есть. Мы ее внутри министерства финансов обсудили с налоговым блоком. Мы договорились о том, что мы правим профильное законодательство, чтобы эти котировки были рыночными. Мы нашли инструмент, где это поправить и как. Обсудили в рабочем порядке с коллегами из Банка России. Сейчас эту инициативу постараемся оперативно продвинуть, и если будут необходимы именно изменения в Налоговый кодекс, то наши коллеги в целом готовы на это движение", - сказал он, выступая на Форуме розничных инвесторов. "Но вполне вероятно, что мы ограничимся профильным законодательством: именно для тех, кто купил на IPO и попал под проблематику роста цены, которая должна была его радовать", - добавил он. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) в сентябре обратилась в Банк России с просьбой разъяснить ситуацию с начислением дополнительных налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) на материальную выгоду при сделках IPO.

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россия, минфин, ipo