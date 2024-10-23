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Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/minfin-852363097.html
Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO
Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO
Минфин России готов внести необходимые поправки для решения проблемы с налогом на материальную выгоду у инвесторов, участвующих в первичных размещениях акций... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:46+0300
2024-10-23T14:46+0300
экономика
россия
минфин
ipo
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин России готов внести необходимые поправки для решения проблемы с налогом на материальную выгоду у инвесторов, участвующих в первичных размещениях акций (IPO), заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич. "Действительно, проблематика есть. Мы ее внутри министерства финансов обсудили с налоговым блоком. Мы договорились о том, что мы правим профильное законодательство, чтобы эти котировки были рыночными. Мы нашли инструмент, где это поправить и как. Обсудили в рабочем порядке с коллегами из Банка России. Сейчас эту инициативу постараемся оперативно продвинуть, и если будут необходимы именно изменения в Налоговый кодекс, то наши коллеги в целом готовы на это движение", - сказал он, выступая на Форуме розничных инвесторов. "Но вполне вероятно, что мы ограничимся профильным законодательством: именно для тех, кто купил на IPO и попал под проблематику роста цены, которая должна была его радовать", - добавил он. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) в сентябре обратилась в Банк России с просьбой разъяснить ситуацию с начислением дополнительных налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) на материальную выгоду при сделках IPO.
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россия, минфин, ipo
Экономика, РОССИЯ, Минфин, IPO
14:46 23.10.2024
 
Минфин решит проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO

Минфин готов решить проблему с налогом на материальную выгоду при участии в IPO

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минфин России готов внести необходимые поправки для решения проблемы с налогом на материальную выгоду у инвесторов, участвующих в первичных размещениях акций (IPO), заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич.
"Действительно, проблематика есть. Мы ее внутри министерства финансов обсудили с налоговым блоком. Мы договорились о том, что мы правим профильное законодательство, чтобы эти котировки были рыночными. Мы нашли инструмент, где это поправить и как. Обсудили в рабочем порядке с коллегами из Банка России. Сейчас эту инициативу постараемся оперативно продвинуть, и если будут необходимы именно изменения в Налоговый кодекс, то наши коллеги в целом готовы на это движение", - сказал он, выступая на Форуме розничных инвесторов.
"Но вполне вероятно, что мы ограничимся профильным законодательством: именно для тех, кто купил на IPO и попал под проблематику роста цены, которая должна была его радовать", - добавил он.
Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) в сентябре обратилась в Банк России с просьбой разъяснить ситуацию с начислением дополнительных налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) на материальную выгоду при сделках IPO.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинIPO
 
 
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