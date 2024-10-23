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Инвесторы в России должны будут сами информировать ФНС о трансформации ИИС - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Инвесторы в России должны будут сами информировать ФНС о трансформации ИИС
Инвесторы в России должны будут сами информировать ФНС о трансформации ИИС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Инвесторы в России должны будут сами информировать ФНС о трансформации ИИС
Российские инвесторы должны будут самостоятельно информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T16:07+0300
2024-10-23T16:07+0300
экономика
россия
минфин
инвесторы
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские инвесторы должны будут самостоятельно информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого и второго типа в ИИС-3 для сохранения права на получение налоговых вычетов, заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич. Он напомнил, что министерство в августе выпустило информационное письмо о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типа в ИИС нового типа. Для трансформации ИИС инвестор с 1 января 2024 года может обратиться к брокеру или управляющему. Дополнительно инвестору, являющемся налогоплательщиком, необходимо подать заявление на получение налоговых вычетов в налоговый орган. Вместе с тем министерство отмечало, что прорабатывается вопрос совершенствования порядка с целью передачи функции информирования налогового органа от инвестора к брокеру или управляющему, осуществляющему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. "У нас закончилась дискуссия с участием Банка России о том, что мы видим риски передачи этой функции брокерам. Казалось бы, простой процесс - граждане через брокеров, брокеры уведомляют ФНС, и все хорошо. Эта базовая версия у нас шла до того момента, как мы не поняли, какую ответственность брокерам повесить за то, что они не подадут документы и граждане потеряют свои вычеты. Поэтому мы эту ответственность оставили на гражданах. Да, это неудобно, но тем не менее личные налоговые кабинеты будут работать", - сказал он в кулуарах Форума розничных инвесторов. По его словам, порядок подачи заявления в ФНС должен выйти до конца октября, что гражданин самостоятельно должен подавать в ФНС заявление об открытии ИИС-3, чтобы не потерять налоговый вычет. По данным министерства, уже свыше 10 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов трансформировано, при этом не все брокеры готовы трансформировать ИИС, сказал Шахлевич. "К сожалению, клиентский путь выбран непростой. Но только из-за ответственности, что у брокеров нет никакой ответственности, если они не подадут документы. Поэтому мы переживаем, что граждане могут просто потерять вычеты, а брокеры сделают отписку, скажут: идите в суд. Тогда гражданам придется идти в суд и разбираться самостоятельно, но мы не хотим такого процесса", - заключил он.
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россия, минфин, инвесторы
Экономика, РОССИЯ, Минфин, инвесторы
16:07 23.10.2024
 
Инвесторы в России должны будут сами информировать ФНС о трансформации ИИС

Минфин: инвесторы должны будут сами информировать ФНС о трансформации ИИС

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские инвесторы должны будут самостоятельно информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого и второго типа в ИИС-3 для сохранения права на получение налоговых вычетов, заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич.
Он напомнил, что министерство в августе выпустило информационное письмо о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типа в ИИС нового типа. Для трансформации ИИС инвестор с 1 января 2024 года может обратиться к брокеру или управляющему. Дополнительно инвестору, являющемся налогоплательщиком, необходимо подать заявление на получение налоговых вычетов в налоговый орган.
Вместе с тем министерство отмечало, что прорабатывается вопрос совершенствования порядка с целью передачи функции информирования налогового органа от инвестора к брокеру или управляющему, осуществляющему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
"У нас закончилась дискуссия с участием Банка России о том, что мы видим риски передачи этой функции брокерам. Казалось бы, простой процесс - граждане через брокеров, брокеры уведомляют ФНС, и все хорошо. Эта базовая версия у нас шла до того момента, как мы не поняли, какую ответственность брокерам повесить за то, что они не подадут документы и граждане потеряют свои вычеты. Поэтому мы эту ответственность оставили на гражданах. Да, это неудобно, но тем не менее личные налоговые кабинеты будут работать", - сказал он в кулуарах Форума розничных инвесторов.
По его словам, порядок подачи заявления в ФНС должен выйти до конца октября, что гражданин самостоятельно должен подавать в ФНС заявление об открытии ИИС-3, чтобы не потерять налоговый вычет. По данным министерства, уже свыше 10 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов трансформировано, при этом не все брокеры готовы трансформировать ИИС, сказал Шахлевич.
"К сожалению, клиентский путь выбран непростой. Но только из-за ответственности, что у брокеров нет никакой ответственности, если они не подадут документы. Поэтому мы переживаем, что граждане могут просто потерять вычеты, а брокеры сделают отписку, скажут: идите в суд. Тогда гражданам придется идти в суд и разбираться самостоятельно, но мы не хотим такого процесса", - заключил он.
 
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