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Минстрой заявил о снижении объема долга за ЖКУ
Минстрой заявил о снижении объема долга за ЖКУ - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минстрой заявил о снижении объема долга за ЖКУ
В России два года снижается объем долга за ЖКХ, сейчас он достиг 833 миллиардов рублей, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на правительственном часе в... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:30+0300
2024-10-23T14:30+0300
2024-10-23T14:39+0300
россия
жкх
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России два года снижается объем долга за ЖКХ, сейчас он достиг 833 миллиардов рублей, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме. "За последние два года удалось снизить тенденцию по неплатежам. Сейчас уже меньше 900 миллиардов рублей - 833 миллиарда. Два года у нас идет снижение, а собираемость увеличилась. В среднем по стране 101%", - сказал он. Замминистра отметил активную работу ряда регионов страны, где собираемость иногда достигает 110%. По его словам, также снизилась задолженность за услуги ЖКХ всех бюджетных организаций федерального и регионального уровня. "Рекомендуем регионам создать единую государственную компанию, которая будет управлять и являться супер-ЕИРЦ в регионе. Те регионы, которые сделали это, они уже получили результат и пошел рост, в том числе сборов прежних задолженностей", - добавил Файзуллин.
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россия, жкх
Минстрой заявил о снижении объема долга за ЖКУ
Минстрой: объем долга за ЖКХ за два года в России снизился до 833 миллиардов руб
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России два года снижается объем долга за ЖКХ, сейчас он достиг 833 миллиардов рублей, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме.
"За последние два года удалось снизить тенденцию по неплатежам. Сейчас уже меньше 900 миллиардов рублей - 833 миллиарда. Два года у нас идет снижение, а собираемость увеличилась. В среднем по стране 101%", - сказал он.
Замминистра отметил активную работу ряда регионов страны, где собираемость иногда достигает 110%. По его словам, также снизилась задолженность за услуги ЖКХ всех бюджетных организаций федерального и регионального уровня.
"Рекомендуем регионам создать единую государственную компанию, которая будет управлять и являться супер-ЕИРЦ в регионе. Те регионы, которые сделали это, они уже получили результат и пошел рост, в том числе сборов прежних задолженностей", - добавил Файзуллин.
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