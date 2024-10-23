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Минтранс объяснил низкое исполнение плана по инфраструктуре

Минтранс объяснил низкое исполнение плана по инфраструктуре - 23.10.2024, ПРАЙМ

Минтранс объяснил низкое исполнение плана по инфраструктуре

Невысокое исполнение комплексного плана развития магистральной инфраструктуры в части транспорта в 2024 году связано с санкционным давлением в отношении России... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:20+0300

2024-10-23T15:20+0300

2024-10-23T15:20+0300

россия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Невысокое исполнение комплексного плана развития магистральной инфраструктуры в части транспорта в 2024 году связано с санкционным давлением в отношении России и неудовлетворительной работой и банкротством ряда подрядчиков, следует из комментария Минтранса РФ для РИА Новости. Как написало ранее в среду РБК, бюджетное исполнение транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на 1 октября 2024 года стало минимальным за весь период его реализации с 2019 года: общий объем поступивших за три квартала средств составил 35% (45,9 миллиарда рублей) против 57,5% (109,1 миллиарда рублей) годом ранее, подсчитали аналитики Sherpa Group на основе данных Минфина. "Кассовое исполнение КПМИ в части Минтранса России за 9 месяцев 2024 года составило 36% от годового объема, или 47 миллиардов рублей. Это связано, прежде всего, с беспрецедентным санкционным давлением в отношении России с 2022 года, что привело к удорожанию материалов и оборудования, нарушению цепочек поставок, переориентации грузо- и пассажироперевозок", - сообщили в Минтрансе РФ. Более высокий уровень кассового исполнения за аналогичный период 2023 года там объяснили выдачей авансов подрядчикам в размере до 90%. Это связано, в том числе, с особенностями реализации госконтрактов. "Одной из главных причин снижения темпов кассового исполнения КПМИ в 2024 году также является неудовлетворительная работа и банкротство ряда подрядчиков. В настоящее время Минтрансом России проводится соответствующая претензионная работа для решения данного вопроса", - рассказали в министерстве. Там продолжили, что в связи с актуализацией проектной документации по ряду объектов и необходимостью проведения государственной экспертизы требуется перераспределение средств федерального бюджета. "Кроме того, в рамках подготовки федерального бюджета на 2025-2027 годы Минтранс предусматривает финансирование на завершение реализации объектов, по которым прогнозируется удорожание", - сообщили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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