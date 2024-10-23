https://1prime.ru/20241023/mirotvorets-852382766.html
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"
Англосаксы "выкормили" очередную террористическую ячейку, которая начинает пожирать их собственных протеже. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T23:15+0300
2024-10-23T23:15+0300
2024-10-23T23:15+0300
политика
мария захарова
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Англосаксы "выкормили" очередную террористическую ячейку, которая начинает пожирать их собственных протеже. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя внесение генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в базу украинского сайта "Миротворец". Захарова отметила, что генсека НАТО внесли в базу "Миротворец", которая, по сути, представляет собой "список намеченных жертв или, как еще говорят, список на уничтожение". "Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже", - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства. Ранее Министерство иностранных дел Украины обрушилось с критикой на генерального секретаря ООН за его решение посетить саммит БРИКС в Казани и не участвовать в конференции по Украине.
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мария захарова
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"
Захарова о внесении генсека ООН в "Миротворец": англосаксы выкормили террористов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Англосаксы "выкормили" очередную террористическую ячейку, которая начинает пожирать их собственных протеже. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя внесение генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в базу украинского сайта "Миротворец".
Захарова отметила, что генсека НАТО внесли в базу "Миротворец", которая, по сути, представляет собой "список намеченных жертв или, как еще говорят, список на уничтожение".
"Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже", - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
"Ультиматум пусть жене объявит": Захарова резко ответила немецкому политику
Ранее Министерство иностранных дел Украины обрушилось с критикой на генерального секретаря ООН за его решение посетить саммит БРИКС в Казани и не участвовать в конференции по Украине.