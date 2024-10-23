https://1prime.ru/20241023/moldaviya-852346061.html

Колеблющаяся страна Европы. В ФРГ усомнились в честности выборов в Молдавии

Колеблющаяся страна Европы. В ФРГ усомнились в честности выборов в Молдавии - 23.10.2024, ПРАЙМ

Колеблющаяся страна Европы. В ФРГ усомнились в честности выборов в Молдавии

В Молдавии прошли первый тур президентских выборов и референдум о вступлении в ЕС, и его результаты оказались неутешительными для президента Майи Санду, пишет... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T09:24+0300

2024-10-23T09:24+0300

2024-10-23T09:24+0300

молдавия

майя санду

германия

ес

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Молдавии прошли первый тур президентских выборов и референдум о вступлении в ЕС, и его результаты оказались неутешительными для президента Майи Санду, пишет немецкое издание Junge Welt.Большинство живущих в стране молдаван проголосовали против вступления в ЕС, но голоса избирателей из других стран изменили результат.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, внутриполитический послужной список Санду не убедил избирателей. Президент заявила, что дождется окончательных результатов и примет решение. При этом Санду обвинила Россию в подкупе голосов на сумму до 100 миллионов евро.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделила 1,8 миллиарда евро на выборы. Это вызвало вопросы о возможном вмешательстве в избирательный процесс.Как поясняет издание, Молдавия — "колеблющееся государство" с двумя сильными политическими лагерями — "проевропейским" и "прорусским"."Не проще ли в такой ситуации предоставить республику самой себе и соблюдать нейтралитет всех сторон? Нет, такого плана не было", — пишет автор.Как отмечается, решения подразумевают потери, и если потянуть страну в одном направлении, то есть риск потерять половину ее территории."Молдавия как была на периферии, так и останется. Вопрос только в том, на чьей периферии ей придется быть", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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молдавия, майя санду, германия, ес