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Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей - 23.10.2024, ПРАЙМ
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19242 рублей до 22440 рублей в месяц. | 23.10.2024, ПРАЙМ
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2024-10-23T14:03+0300
россия
совет федерации
мрот
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19242 рублей до 22440 рублей в месяц. "С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц", - говорила ранее член социального комитета СФ Наталия Косихина. Отмечается, что более 4,2 миллионам работников получат повышения заплаты.Ранее законопроект был размещен в электронной базе Госдумы. В документе указывается, что новая минимальная заработная плата должна вступить в силу с 1 января 2025 года. Это предложение подразумевает увеличение минимальной оплаты труда, что может положительно сказаться на благосостоянии рабочих и снизить уровень бедности.
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россия, совет федерации, мрот
РОССИЯ, Совет Федерации, МРОТ
13:58 23.10.2024 (обновлено: 14:03 23.10.2024)
 
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей с 2025 года

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19242 рублей до 22440 рублей в месяц.
"С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц", - говорила ранее член социального комитета СФ Наталия Косихина.
Отмечается, что более 4,2 миллионам работников получат повышения заплаты.
Ранее законопроект был размещен в электронной базе Госдумы. В документе указывается, что новая минимальная заработная плата должна вступить в силу с 1 января 2025 года. Это предложение подразумевает увеличение минимальной оплаты труда, что может положительно сказаться на благосостоянии рабочих и снизить уровень бедности.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ
Вчера, 19:05
 
РОССИЯСовет ФедерацииМРОТ
 
 
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