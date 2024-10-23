https://1prime.ru/20241023/mrot-852361739.html

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до 22440 рублей

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19242 рублей до 22440 рублей в месяц. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:58+0300

2024-10-23T13:58+0300

2024-10-23T14:03+0300

россия

совет федерации

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19242 рублей до 22440 рублей в месяц. "С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц", - говорила ранее член социального комитета СФ Наталия Косихина. Отмечается, что более 4,2 миллионам работников получат повышения заплаты.Ранее законопроект был размещен в электронной базе Госдумы. В документе указывается, что новая минимальная заработная плата должна вступить в силу с 1 января 2025 года. Это предложение подразумевает увеличение минимальной оплаты труда, что может положительно сказаться на благосостоянии рабочих и снизить уровень бедности.

https://1prime.ru/20241022/mrot-852340633.html

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россия, совет федерации, мрот