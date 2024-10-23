https://1prime.ru/20241023/mvd-852348673.html

В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram

В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram - 23.10.2024, ПРАЙМ

В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram

Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по | 23.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-23T10:40+0300

2024-10-23T10:40+0300

мошенничество

россия

telegram

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Аферисты создают аккаунты под названием "Советы по безопасности", через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за "мошеннических действий", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в сообщениях предлагается перейти по фишинговой ссылке в "системный центр", чтобы избежать блокировки. "Цель мошенников - кража аккаунтов в мессенджере", - заключили правоохранители.

https://1prime.ru/20241014/telegram-852175248.html

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