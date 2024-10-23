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В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram
В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram - 23.10.2024, ПРАЙМ
В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram
Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по | 23.10.2024, ПРАЙМ
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2024-10-23T10:40+0300
мошенничество
россия
telegram
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Аферисты создают аккаунты под названием "Советы по безопасности", через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за "мошеннических действий", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в сообщениях предлагается перейти по фишинговой ссылке в "системный центр", чтобы избежать блокировки. "Цель мошенников - кража аккаунтов в мессенджере", - заключили правоохранители.
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россия, telegram
Мошенничество, РОССИЯ, Telegram
10:40 23.10.2024
 
В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram

В МВД раскрыли схему краж аккаунтов в Telegram от "советчиков по безопасности"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк% Мессенджер Telegram на экране телефона
% Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Аферисты создают аккаунты под названием "Советы по безопасности", через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за "мошеннических действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в сообщениях предлагается перейти по фишинговой ссылке в "системный центр", чтобы избежать блокировки.
"Цель мошенников - кража аккаунтов в мессенджере", - заключили правоохранители.
Павел Дуров
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