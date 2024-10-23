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Совфед одобрил отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ

Совфед одобрил отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил отмену для "Газпрома" ежемесячной надбавки к НДПИ на газ

Сенаторы одобрили закон, который в том числе освобождает "Газпром" в 2025 году от ежемесячной надбавки в размере 50 миллиардов рублей к налогу на добычу... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:20+0300

2024-10-23T11:20+0300

2024-10-23T11:20+0300

экономика

россия

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газпром

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который в том числе освобождает "Газпром" в 2025 году от ежемесячной надбавки в размере 50 миллиардов рублей к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ. Это позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы газового холдинга. Эта надбавка для "Газпрома" была установлена в Налоговом кодексе на 2023-2025 годы. С предложением отменить ее досрочно выступил "Газпром". Согласно принятому закону, с 1 января 2025 года НДПИ при добыче газа "Газпромом" снижается на 50 миллиардов рублей за налоговый период. То есть на следующий год эта ежемесячная надбавка отменяется, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. По его словам, это изменение уже учтено в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы. Это 550 миллиардов рублей за 2025 год и 50 миллиардов рублей за 2026 год, поскольку НДПИ переходящий на один год. Кроме того, закон позволяет применять на всей территории Арктической зоны РФ нулевую ставку НДПИ на газ, используемый для производства аммиака и водорода. Сейчас нулевая ставка действует в отдельных регионах этой зоны. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20241017/gaz-852234704.html

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россия, совфед, газпром