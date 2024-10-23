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Заместитель посла Британии набросился на журналистов во Внуково - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Заместитель посла Британии набросился на журналистов во Внуково
Заместитель посла Британии набросился на журналистов во Внуково - 23.10.2024, ПРАЙМ
Заместитель посла Британии набросился на журналистов во Внуково
Заместитель посла Великобритании Том Додд напал на журналистов в аэропорту Внуково. О случившемся рассказывает Telegram-канал Shot. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T17:31+0300
2024-10-23T17:36+0300
происшествия
великобритания
дипломат
нападение
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заместитель посла Великобритании Том Додд напал на журналистов в аэропорту Внуково. О случившемся рассказывает Telegram-канал Shot. Как сообщается, британский дипломат "сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а после этого толкнул задававшую ему вопрос девушку с микрофоном".Но и этого заместителю посла Великобритании, как оказалось, было недостаточно. При выходе из здания терминала Додд набросился на стоявшего у входа мужчину и разорвал плакат, который тот держал.Как сообщает Telegram-канал Shot, разбуянившийся заместитель британского посла сопровождал прибывших в Москву главу Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейна Фасси. Они прилетели, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в РФ в связи с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.
https://1prime.ru/20241020/sdelka-852285335.html
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великобритания, дипломат, нападение
Происшествия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дипломат, нападение
17:31 23.10.2024 (обновлено: 17:36 23.10.2024)
 
Заместитель посла Британии набросился на журналистов во Внуково

Shot: заместитель британского посла Том Додд напал на журналистов во Внуково

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАэропорт "Внуково-3"
Аэропорт Внуково-3 - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заместитель посла Великобритании Том Додд напал на журналистов в аэропорту Внуково. О случившемся рассказывает Telegram-канал Shot.
Как сообщается, британский дипломат "сначала вырвал бейдж одного из представителей прессы, а после этого толкнул задававшую ему вопрос девушку с микрофоном".
Но и этого заместителю посла Великобритании, как оказалось, было недостаточно. При выходе из здания терминала Додд набросился на стоявшего у входа мужчину и разорвал плакат, который тот держал.

Как сообщает Telegram-канал Shot, разбуянившийся заместитель британского посла сопровождал прибывших в Москву главу Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейна Фасси. Они прилетели, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в РФ в связи с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.
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