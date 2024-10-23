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НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте - 23.10.2024, ПРАЙМ
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НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте
НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте - 23.10.2024, ПРАЙМ
НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте
Североатлантический альянс будет эффективно и позитивно работать с любым избранным президентом США, чтобы предотвратить успех России на Украине, заявил генсек... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:34+0300
2024-10-23T15:34+0300
политика
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс будет эффективно и позитивно работать с любым избранным президентом США, чтобы предотвратить успех России на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.По словам генсека, НАТО и коллективная оборона важны не только для Европы, но и для США. Рютте также приветствовал соглашение об обороне, которое готовится подписать Германия и Великобритания, считая, что оно укрепит безопасность альянса."Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников", - резюмировал Рютте.В последнее время на Западе все чаще упоминается возможность прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. В свою очередь, Кремль заявляет, что Россия не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, которые могут быть опасными для ее интересов.
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россия, нато, сша
Политика, РОССИЯ, НАТО, США
15:34 23.10.2024
 
НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте

Рютте: НАТО будет эффективно работать с любим президентом США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс будет эффективно и позитивно работать с любым избранным президентом США, чтобы предотвратить успех России на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
По словам генсека, НАТО и коллективная оборона важны не только для Европы, но и для США. Рютте также приветствовал соглашение об обороне, которое готовится подписать Германия и Великобритания, считая, что оно укрепит безопасность альянса.
"Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников", - резюмировал Рютте.
В последнее время на Западе все чаще упоминается возможность прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. В свою очередь, Кремль заявляет, что Россия не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, которые могут быть опасными для ее интересов.
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