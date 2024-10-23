https://1prime.ru/20241023/nato-852364809.html

НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте

НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте - 23.10.2024, ПРАЙМ

НАТО будет "позитивно" работать с любым президентом США, заявил Рютте

Североатлантический альянс будет эффективно и позитивно работать с любым избранным президентом США, чтобы предотвратить успех России на Украине, заявил генсек... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:34+0300

2024-10-23T15:34+0300

2024-10-23T15:34+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс будет эффективно и позитивно работать с любым избранным президентом США, чтобы предотвратить успех России на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.По словам генсека, НАТО и коллективная оборона важны не только для Европы, но и для США. Рютте также приветствовал соглашение об обороне, которое готовится подписать Германия и Великобритания, считая, что оно укрепит безопасность альянса."Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников", - резюмировал Рютте.В последнее время на Западе все чаще упоминается возможность прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. В свою очередь, Кремль заявляет, что Россия не представляет угрозы, но не будет игнорировать действия, которые могут быть опасными для ее интересов.

https://1prime.ru/20241022/zelenskiy-852334929.html

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россия, нато, сша