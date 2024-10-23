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В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих
В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих - 23.10.2024, ПРАЙМ
В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих
В Москве впервые за всю историю рынка аренды квартир из сотни самых дорогих зафиксирована рекордная доля вымывания предложения - более 50% в третьем квартале... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:35+0300
2024-10-23T15:35+0300
россия
рынок недвижимости
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В Москве впервые за всю историю рынка аренды квартир из сотни самых дорогих зафиксирована рекордная доля вымывания предложения - более 50% в третьем квартале 2023 года, подсчитали в агентстве "Intermark Аренда". "Впервые за всю историю наблюдения за рынком "золотой сотни" мы отмечаем столь большую долю вымывания предложения в самом высоком сегменте. Как правило, рейтинг ежеквартально обновляется на четверть, максимум – на треть квартир. Однако за последний квартал мы видим рекордное значение в 50%", - говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, спрос на сотню самых дорогих квартир в Москве достиг исторического максимума, что вместе с недостатком предложения в целом на рынке вынуждает арендаторов пересматривать свои бюджеты. Часть из них переходит в сегмент бизнес-класса, но большинство арендаторов не готовы снижать требования к локации и качеству жилья, снимая самые топовые варианты. Как подсчитали в агентстве, средняя стоимость аренды ста самых дорогих квартир в Москве за третий квартал выросла на 5% - до 1,48 миллиона рублей в месяц, а самая дорогая квартира сдается за 4,2 миллиона рублей в месяц. При этом, как указывается в сообщении, больше всего самых дорогих лотов сосредоточено в локации Арбат-Кропоткинская (почти 40%).
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россия, рынок недвижимости
РОССИЯ, рынок недвижимости
15:35 23.10.2024
 
В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих

В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В Москве впервые за всю историю рынка аренды квартир из сотни самых дорогих зафиксирована рекордная доля вымывания предложения - более 50% в третьем квартале 2023 года, подсчитали в агентстве "Intermark Аренда".
"Впервые за всю историю наблюдения за рынком "золотой сотни" мы отмечаем столь большую долю вымывания предложения в самом высоком сегменте. Как правило, рейтинг ежеквартально обновляется на четверть, максимум – на треть квартир. Однако за последний квартал мы видим рекордное значение в 50%", - говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, спрос на сотню самых дорогих квартир в Москве достиг исторического максимума, что вместе с недостатком предложения в целом на рынке вынуждает арендаторов пересматривать свои бюджеты. Часть из них переходит в сегмент бизнес-класса, но большинство арендаторов не готовы снижать требования к локации и качеству жилья, снимая самые топовые варианты.
Как подсчитали в агентстве, средняя стоимость аренды ста самых дорогих квартир в Москве за третий квартал выросла на 5% - до 1,48 миллиона рублей в месяц, а самая дорогая квартира сдается за 4,2 миллиона рублей в месяц.
При этом, как указывается в сообщении, больше всего самых дорогих лотов сосредоточено в локации Арбат-Кропоткинская (почти 40%).
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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