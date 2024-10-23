https://1prime.ru/20241023/nedvizhimost-852364937.html

В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих

В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих - 23.10.2024, ПРАЙМ

В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из сотни самых дорогих

В Москве впервые за всю историю рынка аренды квартир из сотни самых дорогих зафиксирована рекордная доля вымывания предложения - более 50% в третьем квартале... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:35+0300

2024-10-23T15:35+0300

2024-10-23T15:35+0300

россия

рынок недвижимости

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В Москве впервые за всю историю рынка аренды квартир из сотни самых дорогих зафиксирована рекордная доля вымывания предложения - более 50% в третьем квартале 2023 года, подсчитали в агентстве "Intermark Аренда". "Впервые за всю историю наблюдения за рынком "золотой сотни" мы отмечаем столь большую долю вымывания предложения в самом высоком сегменте. Как правило, рейтинг ежеквартально обновляется на четверть, максимум – на треть квартир. Однако за последний квартал мы видим рекордное значение в 50%", - говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, спрос на сотню самых дорогих квартир в Москве достиг исторического максимума, что вместе с недостатком предложения в целом на рынке вынуждает арендаторов пересматривать свои бюджеты. Часть из них переходит в сегмент бизнес-класса, но большинство арендаторов не готовы снижать требования к локации и качеству жилья, снимая самые топовые варианты. Как подсчитали в агентстве, средняя стоимость аренды ста самых дорогих квартир в Москве за третий квартал выросла на 5% - до 1,48 миллиона рублей в месяц, а самая дорогая квартира сдается за 4,2 миллиона рублей в месяц. При этом, как указывается в сообщении, больше всего самых дорогих лотов сосредоточено в локации Арбат-Кропоткинская (почти 40%).

https://1prime.ru/20241023/zhile-852351765.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости