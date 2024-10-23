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В США оценили уровень добычи нефти за неделю по 18 октября

В США оценили уровень добычи нефти за неделю по 18 октября - 23.10.2024, ПРАЙМ

В США оценили уровень добычи нефти за неделю по 18 октября

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 октября, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,5 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T17:36+0300

2024-10-23T17:36+0300

2024-10-23T17:36+0300

энергетика

сша

добыча нефти

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 октября, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,5 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,425 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,36 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,25 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,22 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 130 тысяч баррелей в день, до 13,54 миллиона баррелей в день.

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сша, добыча нефти