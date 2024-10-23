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Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт
Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт - 23.10.2024, ПРАЙМ
Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт
Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T21:11+0300
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nvidia
обновление
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.
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nvidia, обновление, россия
Nvidia, обновление, РОССИЯ
21:11 23.10.2024 (обновлено: 21:13 23.10.2024)
 
Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт

Nvidia закрыла пользователям из России доступ к обновлениям драйверов видеокарт

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости.
При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.
 
NvidiaобновлениеРОССИЯ
 
 
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