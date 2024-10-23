https://1prime.ru/20241023/nvidia-852382243.html

Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт

Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт - 23.10.2024, ПРАЙМ

Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт

Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. | 23.10.2024, ПРАЙМ

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nvidia

обновление

россия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пользователям в России стало недоступно скачивание обновлений драйверов для графических процессоров компании Nvidia, передает корреспондент РИА Новости. При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. В 2022 году Nvidia сообщила, что закрыла операции в России.

https://1prime.ru/20241022/sber-852331618.html

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nvidia, обновление, россия