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Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:45+0300
2024-10-23T10:45+0300
2024-10-23T10:45+0300
вооружения
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андрей белоусов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил глава МО России Андрей Белоусов."Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - отметил глава оборонного ведомства на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, организованной в Минске.Он также отметил, что нарастающее вовлечение западных стран в конфликт в Украине может привести к прямому военному столкновению между ядерными державами и стремление нанести России максимальный ущерб.Белоусов также добавил, что Россия и Белоруссия завершают работу над договором о гарантиях военной безопасности и новой концепцией безопасности.
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россия, белоруссия, андрей белоусов
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Андрей Белоусов
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Белоусов: Россия допускает применение ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил глава МО России Андрей Белоусов.
"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - отметил глава оборонного ведомства на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, организованной в Минске.
Он также отметил, что нарастающее вовлечение западных стран в конфликт в Украине может привести к прямому военному столкновению между ядерными державами и стремление нанести России максимальный ущерб.
Белоусов также добавил, что Россия и Белоруссия завершают работу над договором о гарантиях военной безопасности и новой концепцией безопасности.
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