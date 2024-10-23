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Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ

Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T10:45+0300

2024-10-23T10:45+0300

2024-10-23T10:45+0300

вооружения

россия

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андрей белоусов

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил глава МО России Андрей Белоусов."Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - отметил глава оборонного ведомства на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, организованной в Минске.Он также отметил, что нарастающее вовлечение западных стран в конфликт в Украине может привести к прямому военному столкновению между ядерными державами и стремление нанести России максимальный ущерб.Белоусов также добавил, что Россия и Белоруссия завершают работу над договором о гарантиях военной безопасности и новой концепцией безопасности.

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россия, белоруссия, андрей белоусов