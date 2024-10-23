Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241023/oruzhie-852348916.html
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:45+0300
2024-10-23T10:45+0300
вооружения
россия
белоруссия
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/15/849388384_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_9991ccf52526bca46858bbc3af263e6a.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил глава МО России Андрей Белоусов."Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - отметил глава оборонного ведомства на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, организованной в Минске.Он также отметил, что нарастающее вовлечение западных стран в конфликт в Украине может привести к прямому военному столкновению между ядерными державами и стремление нанести России максимальный ущерб.Белоусов также добавил, что Россия и Белоруссия завершают работу над договором о гарантиях военной безопасности и новой концепцией безопасности.
https://1prime.ru/20241009/plan-852079669.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/15/849388384_36:0:2259:1667_1920x0_80_0_0_acee9c15ca29df5f99301b9b95ba414f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, андрей белоусов
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Андрей Белоусов
10:45 23.10.2024
 
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

Белоусов: Россия допускает применение ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
Министр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Государственная политика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к новым военно-политическим реалиям и предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил глава МО России Андрей Белоусов.
"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - отметил глава оборонного ведомства на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, организованной в Минске.
Он также отметил, что нарастающее вовлечение западных стран в конфликт в Украине может привести к прямому военному столкновению между ядерными державами и стремление нанести России максимальный ущерб.
Белоусов также добавил, что Россия и Белоруссия завершают работу над договором о гарантиях военной безопасности и новой концепцией безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
План Запада по удушению России и Белоруссии провалился, заявил Лукашенко
9 октября, 14:24
 
ВооруженияРОССИЯБЕЛОРУССИЯАндрей Белоусов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала