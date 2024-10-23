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Не делайте ошибок: как аферисты наживаются на отдыхе россиян в Новый год

Не делайте ошибок: как аферисты наживаются на отдыхе россиян в Новый год - 23.10.2024, ПРАЙМ

Не делайте ошибок: как аферисты наживаются на отдыхе россиян в Новый год

Сани готовь с лета... Этому же правилу россияне давно уже следуют, выискивая лучшие из лучших предложений для новогодних каникул. Ведь, чем раньше позаботишься, | 23.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сани готовь с лета... Этому же правилу россияне давно уже следуют, выискивая лучшие из лучших предложений для новогодних каникул. Ведь, чем раньше позаботишься, тем бюджетнее может получиться отдых. Очень хочется и собственным увлечениям угодить, и соблазнительные цены поймать. Вот тут-то и поджидают потенциальных жертв злоумышленники, вооружившись целым арсеналом мошеннических схем. Защита срабатывает, когда знаешь, где и какие ловушки ими расставлены.Чем ближе любимый праздник, тем все более заманчивыми становятся предложения встречи Нового года. От россыпи вариантов в интернете – голова кругом. Выбрать наилучший – желание, конечно, понятное. Ведь хочется учесть все: чтобы любимые и близкие были довольны, чтобы в бюджет уложиться… И – чтобы с теплотой в душе вспоминать потом об этих новогодних каникулах, делясь впечатлениями с друзьями и коллегами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛегче решить дилемму тем, у кого есть опыт в том, на чем остановить свой выбор будет предпочтительнее. Как правило, прежде надо определиться с параметрами. Основные – сумма, чтобы и Новый год весело встретить, и каникулы с пользой провести. Также – понять, куда хочется поехать, на что или на кого там посмотреть. Конкретика всегда выручает, когда удается отсеять лишнее и сосредоточиться на желаемом. Затем настает не менее ответственный момент – сориентироваться в разбросе вариантов в интернете по заданным "фильтрам". Здесь-то и поджидает угроза. Причем, не важно, большой ли был опыт за плечами. Ведь, и на старуху бывает проруха. Будьте уверены, мошенники, желающие нажиться на новогоднем отдыхе россиян, заранее расставили свои онлайн-ловушки, поджидая потенциальных жертв, которые клюнут на приманку, предупреждает PR-аналитик туроператора "Русский Экспресс" Елизавета Тимошенко."Новогодний период – это пиковые даты, время высокого спроса, когда цены на отдых существенно поднимаются, а количество доступных предложений сокращается по мере приближения дат заезда. При этом все туристы стараются сэкономить, выбирая тур. Именно это зачастую и позволяет злоумышленникам провернуть свои схемы. Способов обмануть потенциальных клиентов много. Среди них – клоны сайтов популярных туроператоров и агентств, фейковые аккаунты, рассылки в мессенджерах и социальных сетях с призывом к покупке. Это еще и способ узнать дополнительные сведения, выудить чувствительную информацию (номера карт, персональные данные и т. д.). Сейчас гораздо реже случаются ситуации, когда турагентство в одночасье закрывает офис и пропадает с деньгами клиентов. Но и такое до сих пор встречается на рынке", – отмечает эксперт.Именно высокая востребованность отдыха в преддверии Нового года, готовность россиян тратить деньги на его празднование и привлекает аферистов. Ими движет только стремление нажиться и заработать легкие деньги на слабо защищенных и тех, кто не проявляет должную бдительность. Ажиотаж делает граждан уязвимыми перед различными схемами мошенничества, говорит директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов."В суете люди могут забыть про проверку источников информации и условий предложений. Мошенники умело пользуются этим, предлагая слишком хорошие условия, чтобы быть правдой. Они создают иллюзию ограниченного времени для принятия решения, что заставляет людей действовать импульсивно, чтобы решение принималось здесь и сейчас. Фишинговые сайты выглядят как легитимные порталы, но созданы с целью кражи. Поддельные предложения в Telegram-каналах часто маскируются под привлекательные акции и скидки, которые на самом деле не существуют. СМС с выгодными предложениями могут содержать ссылки на вредоносные ресурсы или требовать предоплаты за несуществующие услуги", – предупреждает специалист.Казалось бы, столько времени и средств постоянно тратиться на борьбу с интернет-мошенниками, но их меньше не становится, а способы обмана – все изощреннее. Почему же аферистам по сей день удается обводить россиян вокруг пальца при выборе тех же новогодних предложений отдыха? По мнению Тимошенко, здесь сказывается воздействие совокупности факторов. В частности – неосторожность граждан, предновогодняя суматоха и особая изворотливость мошенников. "Желание – сэкономить и приобрести как можно более интересный вариант быстро и выгодно – приводит к снижению бдительности. А умелые заверения талантливого жулика могут окончательно убедить даже достаточно осторожных покупателей", – пояснила PR-аналитик.Плюс ко всему, злоумышленников сложно привлечь к ответственности из-за их изобретательности, которая становится изощреннее с годами, благодаря современным технологиям, затрудняющим их отслеживание, говорит Липов. Благодаря анонимным аккаунтам и VPN, они становятся практически неуловимыми для правоохранительных органов. При таких обстоятельствах надеяться следует, прежде всего, на себя. Спасение – в умении распознавать аферистов по нескольким признакам: подозрительные URL-адреса, требование предоплаты без предоставления доказательств легитимности, отсутствие контактной информации и грамматические ошибки в сообщениях."Кроме того, чтобы не стать жертвой, надо проверять подлинность сайтов, использовать только проверенные платформы, не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные незнакомцам. Проверить подлинность сайтов можно, прочитав отзывы о них, а также изучив их рейтинги. Можно использовать специальные сервисы для проверки безопасности веб-ресурсов. Это, безусловно, снижает риск попасться на удочку мошенников. Нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить личные данные на сомнительных сайтах. Если нет отзывов и рейтингов компании, покупку лучше не совершать. Реальные отзывы от других пользователей помогают выявить мошенников и избежать неприятных ситуаций", – отмечает специалист.Подозрительно низкие цены – также повод усомниться в надежности компании и в качестве предоставляемых ею услуг, уточняет Тимошенко. Скидки и распродажи на фоне общей тенденции снижения стоимости туров, конечно, возможны. Тем не менее, популярные отели с хорошим уровнем сервиса, как показывает практика, в высокие даты скорее "встанут на стоп", чем начнут предлагать свои услуги с большим дисконтом. Важно обращать внимание на платежные реквизиты: они должны соответствовать юридическому лицу, а никак не физическому, например. Не лишним будет запросить отправку данных на почту, а затем поверить адрес: он должен соответствовать официальным контактам компании. Если приходится приобретать тур, оформляя онлайн-покупку, то делать это стоит только у проверенных компаний. "По каждому заказу обязательно должны выдаваться документы", – заключила эксперт.В любом случае, внимательность к деталям и осторожность помогут избежать неприятных сюрпризов и лишних хлопот. Тогда единственное, что останется – наслаждаться праздником, благостным настроением и прекрасной атмосферой Новогодья, предвосхищая только приятные воспоминания.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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