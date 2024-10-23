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Китай и Индия согласовали нормализацию отношений
Китай и Индия согласовали нормализацию отношений - 23.10.2024, ПРАЙМ
Китай и Индия согласовали нормализацию отношений
Председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани согласовали возвращение отношений государств на путь стабильного... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:44+0300
2024-10-23T19:44+0300
2024-10-23T19:50+0300
политика
китай
индия
отношения
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани согласовали возвращение отношений государств на путь стабильного развития. Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа. В частности, в сообщении агентства указывается, что китайская и индийская стороны договорились о проведении переговоров между главами МИД и официальными лицами разных уровней, "чтобы как можно скорее вернуть отношения на рельсы здорового и стабильного развития".
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китай, индия, отношения
Политика, КИТАЙ, ИНДИЯ, отношения
Китай и Индия согласовали нормализацию отношений
Синьхуа: Китай и Индия в ходе саммита БРИКС согласовали нормализацию отношений
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани согласовали возвращение отношений государств на путь стабильного развития. Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа.
В частности, в сообщении агентства указывается, что китайская и индийская стороны договорились о проведении переговоров между главами МИД и официальными лицами разных уровней, "чтобы как можно скорее вернуть отношения на рельсы здорового и стабильного развития".
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