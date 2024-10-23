https://1prime.ru/20241023/otnosheniya-852381044.html

Китай и Индия согласовали нормализацию отношений

Китай и Индия согласовали нормализацию отношений - 23.10.2024, ПРАЙМ

Китай и Индия согласовали нормализацию отношений

Председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани согласовали возвращение отношений государств на путь стабильного... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:44+0300

2024-10-23T19:44+0300

2024-10-23T19:50+0300

политика

китай

индия

отношения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852351943_275:0:3916:2048_1920x0_80_0_0_cacd78ae9538ac5c6d72d482fece2b9e.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани согласовали возвращение отношений государств на путь стабильного развития. Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа. В частности, в сообщении агентства указывается, что китайская и индийская стороны договорились о проведении переговоров между главами МИД и официальными лицами разных уровней, "чтобы как можно скорее вернуть отношения на рельсы здорового и стабильного развития".

https://1prime.ru/20241023/peskov-852360590.html

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, индия, отношения