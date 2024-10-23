https://1prime.ru/20241023/peskov-852360590.html
Песков опроверг сообщения о якобы возможном расколе в БРИКС
Песков опроверг сообщения о якобы возможном расколе в БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Песков опроверг сообщения о якобы возможном расколе в БРИКС
Ни один участник БРИКС не действует против другого, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:26+0300
2024-10-23T13:26+0300
2024-10-23T13:26+0300
россия
брикс
дмитрий песков
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Ни один участник БРИКС не действует против другого, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом пресс-секретарь российского президента опроверг сообщения о расколе в объединении, которые распространяют западные СМИ."Это тоже не так. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов", - ответил Песков. Он также уточнил, что проекты стран БРИКС в сфере экономики, финансов реализуются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим платформам.
https://1prime.ru/20241016/peskov-852207058.html
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россия, брикс, дмитрий песков
РОССИЯ, БРИКС, Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения о якобы возможном расколе в БРИКС
Песков: в БРИКС никто не сотрудничает против кого-либо
КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Ни один участник БРИКС не действует против другого, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь российского президента опроверг сообщения о расколе в объединении, которые распространяют западные СМИ.
"Это тоже не так. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов", - ответил Песков.
Он также уточнил, что проекты стран БРИКС в сфере экономики, финансов реализуются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим платформам.
Песков рекомендовал Киеву "протрезветь" для достижения мира