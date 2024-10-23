Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241023/peskov-852368003.html
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС
Инвестиционная платформа БРИКС будет выступать в качестве альтернативы платежной системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T16:55+0300
2024-10-23T17:07+0300
россия
дмитрий песков
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиционная платформа БРИКС будет выступать в качестве альтернативы платежной системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то", - сказал Песков "Российской газете".Пресс-секретарь российского президента отметил, что в рамках вышеуказанной инвестиционной платформы могут быть некоторые элементы платежных систем. По словам Пескова, эта платформа "будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов".Ранее в ходе расширенного заседания БРИКС в Казани российский президент Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу объединения, которая могла бы стать мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока.
https://1prime.ru/20241023/peskov-852360590.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_940db91626af68f7f753236c2295cc2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, брикс
РОССИЯ, Дмитрий Песков, БРИКС
16:55 23.10.2024 (обновлено: 17:07 23.10.2024)
 
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС

Песков: инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива SWIFT

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиционная платформа БРИКС будет выступать в качестве альтернативы платежной системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то", - сказал Песков "Российской газете".
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в рамках вышеуказанной инвестиционной платформы могут быть некоторые элементы платежных систем. По словам Пескова, эта платформа "будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов".
Ранее в ходе расширенного заседания БРИКС в Казани российский президент Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу объединения, которая могла бы стать мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока.
Прересс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Песков опроверг сообщения о якобы возможном расколе в БРИКС
13:26
 
РОССИЯДмитрий ПесковБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала