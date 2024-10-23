https://1prime.ru/20241023/peskov-852368003.html
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС
Инвестиционная платформа БРИКС будет выступать в качестве альтернативы платежной системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T16:55+0300
2024-10-23T16:55+0300
2024-10-23T17:07+0300
россия
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиционная платформа БРИКС будет выступать в качестве альтернативы платежной системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то", - сказал Песков "Российской газете".Пресс-секретарь российского президента отметил, что в рамках вышеуказанной инвестиционной платформы могут быть некоторые элементы платежных систем. По словам Пескова, эта платформа "будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов".Ранее в ходе расширенного заседания БРИКС в Казани российский президент Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу объединения, которая могла бы стать мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока.
https://1prime.ru/20241023/peskov-852360590.html
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россия, дмитрий песков, брикс
РОССИЯ, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков назвал цель инвестиционной платформы БРИКС
Песков: инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива SWIFT
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиционная платформа БРИКС будет выступать в качестве альтернативы платежной системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то", - сказал Песков "Российской газете".
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в рамках вышеуказанной инвестиционной платформы могут быть некоторые элементы платежных систем. По словам Пескова, эта платформа "будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов".
Ранее в ходе расширенного заседания БРИКС в Казани российский президент Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу объединения, которая могла бы стать мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока.
Песков опроверг сообщения о якобы возможном расколе в БРИКС