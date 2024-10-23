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"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского
Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает журнал... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:59+0300
2024-10-23T09:59+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает журнал The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве."Они (американские власти) говорят, что он обречен на провал", - отметил собеседник издания.В журнале заметили, что основная проблема также состоит в том, что американская сторона не делится своими соображениями с Киевом.Газета Wall Street Journal также отмечает, что президент США Джо Байден критически относится к таким ключевым пунктам плана, как использование оружия дальнего радиуса для удара по России и ускорение вступления Украины в НАТО.На прошлой неделе Зеленский представил пять пунктов и три секретных дополнения "плана победы" в украинском парламенте, включающих в себя приглашение в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса по России и развертывание неядерного вооружения на Украине. Зеленский отметил, что выполнение плана зависит от партнеров.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:59 23.10.2024
 
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского

The Economist: США считают "план победы" провальным, но Зеленскому не говорят

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает журнал The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве.
"Они (американские власти) говорят, что он обречен на провал", - отметил собеседник издания.
В журнале заметили, что основная проблема также состоит в том, что американская сторона не делится своими соображениями с Киевом.
Газета Wall Street Journal также отмечает, что президент США Джо Байден критически относится к таким ключевым пунктам плана, как использование оружия дальнего радиуса для удара по России и ускорение вступления Украины в НАТО.
На прошлой неделе Зеленский представил пять пунктов и три секретных дополнения "плана победы" в украинском парламенте, включающих в себя приглашение в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса по России и развертывание неядерного вооружения на Украине. Зеленский отметил, что выполнение плана зависит от партнеров.
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ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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