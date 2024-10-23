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"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского

"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского - 23.10.2024, ПРАЙМ

"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского

Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает журнал... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T09:59+0300

2024-10-23T09:59+0300

2024-10-23T09:59+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает журнал The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве."Они (американские власти) говорят, что он обречен на провал", - отметил собеседник издания.В журнале заметили, что основная проблема также состоит в том, что американская сторона не делится своими соображениями с Киевом.Газета Wall Street Journal также отмечает, что президент США Джо Байден критически относится к таким ключевым пунктам плана, как использование оружия дальнего радиуса для удара по России и ускорение вступления Украины в НАТО.На прошлой неделе Зеленский представил пять пунктов и три секретных дополнения "плана победы" в украинском парламенте, включающих в себя приглашение в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса по России и развертывание неядерного вооружения на Украине. Зеленский отметил, что выполнение плана зависит от партнеров.

https://1prime.ru/20241022/zelenskiy-852334929.html

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сша, украина, владимир зеленский