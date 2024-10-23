https://1prime.ru/20241023/plan-852347095.html
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского
Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает журнал... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:59+0300
2024-10-23T09:59+0300
2024-10-23T09:59+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_e24cda3f4281ce163c7de50f54f890fd.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает журнал The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве."Они (американские власти) говорят, что он обречен на провал", - отметил собеседник издания.В журнале заметили, что основная проблема также состоит в том, что американская сторона не делится своими соображениями с Киевом.Газета Wall Street Journal также отмечает, что президент США Джо Байден критически относится к таким ключевым пунктам плана, как использование оружия дальнего радиуса для удара по России и ускорение вступления Украины в НАТО.На прошлой неделе Зеленский представил пять пунктов и три секретных дополнения "плана победы" в украинском парламенте, включающих в себя приглашение в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса по России и развертывание неядерного вооружения на Украине. Зеленский отметил, что выполнение плана зависит от партнеров.
https://1prime.ru/20241022/zelenskiy-852334929.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_222:0:3779:2668_1920x0_80_0_0_8272ffe43955fc5c9d090f8d7c397ea7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского
The Economist: США считают "план победы" провальным, но Зеленскому не говорят
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ.
Американские власти считают, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта, сообщает
журнал The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве.
"Они (американские власти) говорят, что он обречен на провал", - отметил собеседник издания.
В журнале заметили, что основная проблема также состоит в том, что американская сторона не делится своими соображениями с Киевом.
Газета Wall Street Journal также отмечает, что президент США Джо Байден критически относится к таким ключевым пунктам плана, как использование оружия дальнего радиуса для удара по России и ускорение вступления Украины в НАТО.
На прошлой неделе Зеленский представил пять пунктов и три секретных дополнения "плана победы" в украинском парламенте, включающих в себя приглашение в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса по России и развертывание неядерного вооружения на Украине. Зеленский отметил, что выполнение плана зависит от партнеров.
Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский