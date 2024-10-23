https://1prime.ru/20241023/poliomielit-852346868.html

ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент

ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент - 23.10.2024, ПРАЙМ

ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент

Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T09:49+0300

2024-10-23T09:49+0300

2024-10-23T09:49+0300

воз

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83534/95/835349511_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c57d2aa4c72f84090e6fc0be7d4e06bd.jpg

ЖЕНЕВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация предупреждает, что после более чем 20-летнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают. "Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации. Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - сказано в документе. Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть. Вирус передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду. Симптомы могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи. Без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.

https://1prime.ru/20240730/alkogol--850538469.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

воз, украина