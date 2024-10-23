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ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент - 23.10.2024, ПРАЙМ
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ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент - 23.10.2024, ПРАЙМ
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент
Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:49+0300
2024-10-23T09:49+0300
воз
украина
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ЖЕНЕВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация предупреждает, что после более чем 20-летнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают. "Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации. Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - сказано в документе. Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть. Вирус передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду. Симптомы могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи. Без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.
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воз, украина
ВОЗ, УКРАИНА
09:49 23.10.2024
 
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита на европейский континент

ВОЗ: полиомиелит может вернуться на европейский континент через Украину

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на европейский континент, говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Организация предупреждает, что после более чем 20-летнего отсутствия полиомиелита на европейском континенте риски его возвращения возрастают.
"Конфликты представляют особую угрозу для функционирования программ иммунизации. Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - сказано в документе.
Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое может вызывать паралич и даже смерть. Вирус передается через фекально-оральный путь, чаще всего через загрязненную пищу и воду. Симптомы могут варьироваться от легкой лихорадки и боли в горле до тяжелых неврологических нарушений, требующих неотложной медицинской помощи. Без вакцинации полиомиелит может приводить к серьезным последствиям, включая инвалидность.
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