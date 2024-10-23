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ВТБ перейдет на использование отечественных принтеров

ВТБ перейдет на использование отечественных принтеров - 23.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ перейдет на использование отечественных принтеров

ВТБ переходит на использование российских принтеров, первые устройства от отечественного производителя офисной техники "ГК Катюша" банк уже использует, сообщила | 23.10.2024, ПРАЙМ

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втб

техника

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ВТБ переходит на использование российских принтеров, первые устройства от отечественного производителя офисной техники "ГК Катюша" банк уже использует, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В рамках политики импортозамещения ВТБ переходит на использование отечественных принтеров… Первыми принтерами от отечественного производителя уже оборудованы точки ВТБ по выдаче банковских карт иностранным гражданам на международном финансово-экономическом форуме БРИКС-2024, который проходит 22-24 октября в Казани", - говорится в сообщении банка. Заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что отечественными принтерами банк планирует постепенно замещать используемые зарубежные устройства во всей сети отделений и офисов ВТБ. "Использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом. Решения постоянно совершенствуются, исходя из потребностей ключевых заказчиков", - добавил Безбогов. ГК "Катюша" - российский разработчик и производитель офисной техники и комплектующих, а также программных решений для управления печатной инфраструктурой организации. В 2023-2024 годах печатные устройства "Катюша" использовались для технического обеспечения единого дня голосования и выборов президента России. Приобретением, установкой и обслуживанием принтеров для банка занимается ведущая компания на рынке IT-аутсорсинга России "Т1 Сервионика" (входит в Холдинг Т1).

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втб, техника