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Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении

Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении - 23.10.2024, ПРАЙМ

Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении

Промышленное производство в России в сентябре ускорило рост до 3,2% в годовом выражении с 2,7% в августе, в месячном - выросло на 1,1%, свидетельствуют данные... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:19+0300

2024-10-23T19:19+0300

2024-10-23T19:19+0300

экономика

росстат

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре ускорило рост до 3,2% в годовом выражении с 2,7% в августе, в месячном - выросло на 1,1%, свидетельствуют данные Росстата. По итогам третьего квартала промышленность выросла на 3,1% в годовом выражении. Во втором квартале рост промпроизводства в РФ составил 4,4%, в первом - 5,7%. С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство показало нулевую динамику. За январь-сентябрь промышленность показала рост на 4,4% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 1,8% после роста на 0,1% в августе; за январь-сентябрь снижение составило 0,6% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила рост до 6,6% в годовом выражении с 4,7% месяцем ранее; за январь-сентябрь выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 3,1% после снижения на 1,2% в августе; в январе-сентябре выросло на 0,7% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре выросло на 1,7% в годовом выражении после роста на 0,2% месяцем ранее; за девять месяцев - на 3,2%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.

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