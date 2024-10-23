Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/promyshlennost-852379457.html
Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении
Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении - 23.10.2024, ПРАЙМ
Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении
Промышленное производство в России в сентябре ускорило рост до 3,2% в годовом выражении с 2,7% в августе, в месячном - выросло на 1,1%, свидетельствуют данные... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:19+0300
2024-10-23T19:19+0300
экономика
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76603/52/766035255_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_da6997ea50150790503a763dde992836.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре ускорило рост до 3,2% в годовом выражении с 2,7% в августе, в месячном - выросло на 1,1%, свидетельствуют данные Росстата. По итогам третьего квартала промышленность выросла на 3,1% в годовом выражении. Во втором квартале рост промпроизводства в РФ составил 4,4%, в первом - 5,7%. С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство показало нулевую динамику. За январь-сентябрь промышленность показала рост на 4,4% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 1,8% после роста на 0,1% в августе; за январь-сентябрь снижение составило 0,6% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила рост до 6,6% в годовом выражении с 4,7% месяцем ранее; за январь-сентябрь выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 3,1% после снижения на 1,2% в августе; в январе-сентябре выросло на 0,7% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре выросло на 1,7% в годовом выражении после роста на 0,2% месяцем ранее; за девять месяцев - на 3,2%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.
https://1prime.ru/20241018/rost-852241950.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76603/52/766035255_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_0441c037546be3d26d95fa4fa763c11c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстат
Экономика, Росстат
19:19 23.10.2024
 
Российская промышленность в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении

Росстат: промышленность России в сентябре выросла на 3,2% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк*Цех стыковки американских моторов "Каменз" с коробкой передач производства "КАМАЗ"
*Цех стыковки американских моторов Каменз с коробкой передач производства КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре ускорило рост до 3,2% в годовом выражении с 2,7% в августе, в месячном - выросло на 1,1%, свидетельствуют данные Росстата. По итогам третьего квартала промышленность выросла на 3,1% в годовом выражении.
Во втором квартале рост промпроизводства в РФ составил 4,4%, в первом - 5,7%.
С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство показало нулевую динамику. За январь-сентябрь промышленность показала рост на 4,4% в годовом выражении.
Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 1,8% после роста на 0,1% в августе; за январь-сентябрь снижение составило 0,6% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила рост до 6,6% в годовом выражении с 4,7% месяцем ранее; за январь-сентябрь выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Китай сообщил о росте промышленного производства с начала года
18 октября, 05:40
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 3,1% после снижения на 1,2% в августе; в январе-сентябре выросло на 0,7% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре выросло на 1,7% в годовом выражении после роста на 0,2% месяцем ранее; за девять месяцев - на 3,2%.
Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.
 
ЭкономикаРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала