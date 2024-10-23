https://1prime.ru/20241023/putin-852346984.html

На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине

На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине - 23.10.2024, ПРАЙМ

На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине

Глава британского Министерства финансов Рэйчел Ривз подверглась суровой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Свой... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T09:52+0300

2024-10-23T09:52+0300

2024-10-23T09:52+0300

россия

украина

великобритания

замороженные российские активы

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Глава британского Министерства финансов Рэйчел Ривз подверглась суровой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Свой комментарий эксперт выложил в социальной сети X."Вы идиотка или коррумпированный человек", — подчеркнул он.Ранее британский министр сообщила, что намерена обратить доходы "режима Путина" против него самого, поставив на Украине дополнительную финансовую помощь в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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украина

великобритания

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россия, украина, великобритания, замороженные российские активы