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На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине - 23.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине
На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине - 23.10.2024, ПРАЙМ
На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине
Глава британского Министерства финансов Рэйчел Ривз подверглась суровой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Свой... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:52+0300
2024-10-23T09:52+0300
россия
украина
великобритания
замороженные российские активы
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Глава британского Министерства финансов Рэйчел Ривз подверглась суровой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Свой комментарий эксперт выложил в социальной сети X."Вы идиотка или коррумпированный человек", — подчеркнул он.Ранее британский министр сообщила, что намерена обратить доходы "режима Путина" против него самого, поставив на Украине дополнительную финансовую помощь в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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россия, украина, великобритания, замороженные российские активы
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, замороженные российские активы
09:52 23.10.2024
 
На Западе раскритиковали дерзкое высказывание Минфина Британии о Путине

Малинен одной фразой отреагировал на слова главы Минфина Британии о Путине

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Глава британского Министерства финансов Рэйчел Ривз подверглась суровой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Свой комментарий эксперт выложил в социальной сети X.

"Вы идиотка или коррумпированный человек", — подчеркнул он.
Ранее британский министр сообщила, что намерена обратить доходы "режима Путина" против него самого, поставив на Украине дополнительную финансовую помощь в размере двух миллиардов фунтов стерлингов.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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08:44
 
РОССИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯзамороженные российские активы
 
 
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