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Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле

Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле

Мировая торговля и глобальная экономика проходят значительные изменения, с центром активности, который смещается в сторону развивающихся рынков. Об этом заявил... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:08+0300

2024-10-23T13:08+0300

2024-10-23T13:08+0300

экономика

россия

мировая торговля

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировая торговля и глобальная экономика проходят значительные изменения, с центром активности, который смещается в сторону развивающихся рынков. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Мировая торговля и, в целом, глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Позитивно то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, формируется многополярная модель, которая способствует новой волне роста, особенно на глобальном Юге и Востоке, а также среди стран БРИКС.Саммит БРИКС, который проходит в Казани и в котором участвуют представители 36 стран и шести международных организаций, является завершающим событием в рамках председательства России в этом объединении.

https://1prime.ru/20241023/briks-852350997.html

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россия, мировая торговля