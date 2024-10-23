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Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле
Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле
Мировая торговля и глобальная экономика проходят значительные изменения, с центром активности, который смещается в сторону развивающихся рынков. Об этом заявил... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:08+0300
2024-10-23T13:08+0300
экономика
россия
мировая торговля
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировая торговля и глобальная экономика проходят значительные изменения, с центром активности, который смещается в сторону развивающихся рынков. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Мировая торговля и, в целом, глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Позитивно то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, формируется многополярная модель, которая способствует новой волне роста, особенно на глобальном Юге и Востоке, а также среди стран БРИКС.Саммит БРИКС, который проходит в Казани и в котором участвуют представители 36 стран и шести международных организаций, является завершающим событием в рамках председательства России в этом объединении.
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россия, мировая торговля
Экономика, РОССИЯ, мировая торговля
13:08 23.10.2024
 
Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле

Путин: центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировая торговля и глобальная экономика проходят значительные изменения, с центром активности, который смещается в сторону развивающихся рынков. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мировая торговля и, в целом, глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Позитивно то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков", - подчеркнул глава государства.
По словам Путина, формируется многополярная модель, которая способствует новой волне роста, особенно на глобальном Юге и Востоке, а также среди стран БРИКС.
Саммит БРИКС, который проходит в Казани и в котором участвуют представители 36 стран и шести международных организаций, является завершающим событием в рамках председательства России в этом объединении.
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене
11:14
 
ЭкономикаРОССИЯмировая торговля
 
 
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