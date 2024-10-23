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Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле
Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле
Российский президент Владимир Путин во время переговоров на саммите БРИКС отметил положительную динамику для Вооруженных сил России на линии фронта. Об этом... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:34+0300
2024-10-23T13:34+0300
2024-10-23T13:34+0300
россия
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время переговоров на саммите БРИКС отметил положительную динамику для Вооруженных сил России на линии фронта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В то же время, как сказал пресс-секретарь российского лидера, Путин упомянул нежелание Киева идти на мирные переговоры. По его словам, тема украинского конфликта "много обсуждалась и поднималась" в ходе двусторонних встреч президента на саммит БРИКС. "Президент дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования, отмечая, конечно, нежелание с украинской стороны вести какие-то переговоры. И весьма, и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", - отметил Песков.В то же время он указал на то, что многие государства на саммите БРИКС изъявили желание активнее способствовать урегулированию на Украине.
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россия, украина, брикс, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, БРИКС, Дмитрий Песков
Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле
Песков: Путин отмечает нежелание Киева вести переговоры
КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время переговоров на саммите БРИКС отметил положительную динамику для Вооруженных сил России на линии фронта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В то же время, как сказал пресс-секретарь российского лидера, Путин упомянул нежелание Киева идти на мирные переговоры. По его словам, тема украинского конфликта "много обсуждалась и поднималась" в ходе двусторонних встреч президента на саммит БРИКС.
"Президент дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования, отмечая, конечно, нежелание с украинской стороны вести какие-то переговоры. И весьма, и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", - отметил Песков.
В то же время он указал на то, что многие государства на саммите БРИКС изъявили желание активнее способствовать урегулированию на Украине.
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