https://1prime.ru/20241023/putin-852361073.html

Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле

Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин отметил нежелание Киева вести переговоры, заявили в Кремле

Российский президент Владимир Путин во время переговоров на саммите БРИКС отметил положительную динамику для Вооруженных сил России на линии фронта. Об этом... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:34+0300

2024-10-23T13:34+0300

2024-10-23T13:34+0300

россия

украина

брикс

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время переговоров на саммите БРИКС отметил положительную динамику для Вооруженных сил России на линии фронта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В то же время, как сказал пресс-секретарь российского лидера, Путин упомянул нежелание Киева идти на мирные переговоры. По его словам, тема украинского конфликта "много обсуждалась и поднималась" в ходе двусторонних встреч президента на саммит БРИКС. "Президент дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования, отмечая, конечно, нежелание с украинской стороны вести какие-то переговоры. И весьма, и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", - отметил Песков.В то же время он указал на то, что многие государства на саммите БРИКС изъявили желание активнее способствовать урегулированию на Украине.

https://1prime.ru/20241023/ukraina-852360086.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, брикс, дмитрий песков