https://1prime.ru/20241023/putin-852361962.html

Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах

Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах

Развитые государства сталкиваются с растущей долговой нагрузкой, заявил российский президент Владимир Путин. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T14:01+0300

2024-10-23T14:01+0300

2024-10-23T14:01+0300

россия

брикс

казань

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Развитые государства сталкиваются с растущей долговой нагрузкой, заявил российский президент Владимир Путин."Продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции и как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиций иностранных, особенно в развивающихся государствах, на высоком уровне находятся волатильность ", - сказал Путин в ходе расширенного заседания БРИКС. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года председательствует в организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство РФ проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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россия, брикс, казань, владимир путин