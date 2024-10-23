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Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах
Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах
Развитые государства сталкиваются с растущей долговой нагрузкой, заявил российский президент Владимир Путин. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:01+0300
2024-10-23T14:01+0300
россия
брикс
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Развитые государства сталкиваются с растущей долговой нагрузкой, заявил российский президент Владимир Путин."Продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции и как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиций иностранных, особенно в развивающихся государствах, на высоком уровне находятся волатильность ", - сказал Путин в ходе расширенного заседания БРИКС. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года председательствует в организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство РФ проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, брикс, казань, владимир путин
РОССИЯ, БРИКС, КАЗАНЬ, Владимир Путин
14:01 23.10.2024
 
Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах

Путин: продолжается рост долговой нагрузки в развитых странах

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Развитые государства сталкиваются с растущей долговой нагрузкой, заявил российский президент Владимир Путин.
"Продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции и как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиций иностранных, особенно в развивающихся государствах, на высоком уровне находятся волатильность ", - сказал Путин в ходе расширенного заседания БРИКС.
Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года председательствует в организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство РФ проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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13:18
 
РОССИЯБРИКСКАЗАНЬВладимир Путин
 
 
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