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Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост
Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост
Российский лидер Владимир Путин предложил иностранным гостям саммита БРИКС в Казани поднять тост за процветание народов. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T20:59+0300
2024-10-23T21:05+0300
политика
владимир путин
брикс
прием
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин предложил иностранным гостям саммита БРИКС в Казани поднять тост за процветание народов.В частности, президент РФ сказал на торжественном приеме: "Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы здесь сегодня. И предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих".Участники торжественного приема - главы делегаций государств БРИКС, а также приглашенные лидеры, прибывшие в Казань на мероприятия в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит объединения в Казани проходит с 22 по 24 октября. Как отмечается, что этот саммит стал самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации.
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владимир путин, брикс, прием
Политика, Владимир Путин, БРИКС, прием
20:59 23.10.2024 (обновлено: 21:05 23.10.2024)
 
Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост

Путин поднял тост за процветание народов и укрепление взаимодействия в БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин предложил иностранным гостям саммита БРИКС в Казани поднять тост за процветание народов.
В частности, президент РФ сказал на торжественном приеме: "Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы здесь сегодня. И предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих".
Участники торжественного приема - главы делегаций государств БРИКС, а также приглашенные лидеры, прибывшие в Казань на мероприятия в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах
14:01
Саммит объединения в Казани проходит с 22 по 24 октября. Как отмечается, что этот саммит стал самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации.
 
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