https://1prime.ru/20241023/putin-852382103.html

Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост

Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин в ходе торжественного приема на саммите БРИКС поднял тост

Российский лидер Владимир Путин предложил иностранным гостям саммита БРИКС в Казани поднять тост за процветание народов. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T20:59+0300

2024-10-23T20:59+0300

2024-10-23T21:05+0300

политика

владимир путин

брикс

прием

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371621_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_544aa0ad98311c526f1374403ab16fd6.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин предложил иностранным гостям саммита БРИКС в Казани поднять тост за процветание народов.В частности, президент РФ сказал на торжественном приеме: "Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы здесь сегодня. И предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих".Участники торжественного приема - главы делегаций государств БРИКС, а также приглашенные лидеры, прибывшие в Казань на мероприятия в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит объединения в Казани проходит с 22 по 24 октября. Как отмечается, что этот саммит стал самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившемся в Российской Федерации.

https://1prime.ru/20241023/putin-852361962.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, брикс, прием