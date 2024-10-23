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Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами

Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами. Об это... | 23.10.2024, ПРАЙМ

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КАЗАНЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках переговоров обсудили проблематику инфраструктуры расчетов между странами. Об это рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков."Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество", - отметил Ушаков в беседе с журналистами.Президент России провел ряд двусторонних встреч во время саммита БРИКС в Казани, в том числе с председателем КНР, и продолжил общение с коллегами на неформальном ужине в формате "тет-а-тет".

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россия, китай, расчеты