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Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха"

Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха" - 23.10.2024, ПРАЙМ

Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха"

Экспорт высокотехнологичной продукции "Ростеха", для производства которой требуются заемные средства, уже снижается из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и может... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:05+0300

2024-10-23T15:05+0300

2024-10-23T15:09+0300

россия

ростех

сергей чемезов

ставка банка россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экспорт высокотехнологичной продукции "Ростеха", для производства которой требуются заемные средства, уже снижается из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и может полностью прекратиться, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Ключевая ставка ЦБ, от которой зависят и ставки банков по кредитам, сейчас находится на уровне 19% годовых. И глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала ее дальнейшего повышения уже на ближайшем заседании (25 октября). "Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки. Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно... Такой рентабельности - более чем 20% - я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса …даже торговля оружием не дает такой прибыли", - рассказал Чемезов в ходе заседания Совета Федерации. "У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции… А при такой процентной ставке всю прибыль, которую мы предусматриваем, она вся съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичный, то есть самолеты, средства ПВО, корабли и так далее - то, что требует длительных сроков на производство, год и более. Либо что-то нужно предпринимать", - заявил глава "Ростеха". Чемезов пояснил, что при заключении контрактов по такой продукции предприятия получают авансовый платеж максимум в 40%, а оставшиеся средства, необходимые для производства, приходится брать в кредит. При этом государственные программы поддержки ограничены лимитами по отраслям, добавил он.

https://1prime.ru/20241022/rostekh-852310941.html

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россия, ростех, сергей чемезов, ставка банка россии