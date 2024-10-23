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Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха" - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха"
Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха"
Экспорт высокотехнологичной продукции "Ростеха", для производства которой требуются заемные средства, уже снижается из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и может... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:05+0300
2024-10-23T15:09+0300
россия
ростех
сергей чемезов
ставка банка россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экспорт высокотехнологичной продукции "Ростеха", для производства которой требуются заемные средства, уже снижается из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и может полностью прекратиться, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Ключевая ставка ЦБ, от которой зависят и ставки банков по кредитам, сейчас находится на уровне 19% годовых. И глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала ее дальнейшего повышения уже на ближайшем заседании (25 октября). "Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки. Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно... Такой рентабельности - более чем 20% - я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса …даже торговля оружием не дает такой прибыли", - рассказал Чемезов в ходе заседания Совета Федерации. "У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции… А при такой процентной ставке всю прибыль, которую мы предусматриваем, она вся съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичный, то есть самолеты, средства ПВО, корабли и так далее - то, что требует длительных сроков на производство, год и более. Либо что-то нужно предпринимать", - заявил глава "Ростеха". Чемезов пояснил, что при заключении контрактов по такой продукции предприятия получают авансовый платеж максимум в 40%, а оставшиеся средства, необходимые для производства, приходится брать в кредит. При этом государственные программы поддержки ограничены лимитами по отраслям, добавил он.
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россия, ростех, сергей чемезов, ставка банка россии
РОССИЯ, Ростех, Сергей Чемезов, ставка Банка России
15:05 23.10.2024 (обновлено: 15:09 23.10.2024)
 
Чемезов рассказал об угрозе высокотехнологичному экспорту "Ростеха"

Чемезов: высокотехнологичный экспорт "Ростеха" под угрозой из-за ключевой ставки

© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА !Глава холдинга "Ростех" Сергей Чемезов
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экспорт высокотехнологичной продукции "Ростеха", для производства которой требуются заемные средства, уже снижается из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и может полностью прекратиться, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Ключевая ставка ЦБ, от которой зависят и ставки банков по кредитам, сейчас находится на уровне 19% годовых. И глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала ее дальнейшего повышения уже на ближайшем заседании (25 октября).
"Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки. Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно... Такой рентабельности - более чем 20% - я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса …даже торговля оружием не дает такой прибыли", - рассказал Чемезов в ходе заседания Совета Федерации.
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"У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции… А при такой процентной ставке всю прибыль, которую мы предусматриваем, она вся съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичный, то есть самолеты, средства ПВО, корабли и так далее - то, что требует длительных сроков на производство, год и более. Либо что-то нужно предпринимать", - заявил глава "Ростеха".
Чемезов пояснил, что при заключении контрактов по такой продукции предприятия получают авансовый платеж максимум в 40%, а оставшиеся средства, необходимые для производства, приходится брать в кредит. При этом государственные программы поддержки ограничены лимитами по отраслям, добавил он.
 
РОССИЯРостехСергей Чемезовставка Банка России
 
 
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