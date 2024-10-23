https://1prime.ru/20241023/rynok-aktsiy-852345139.html

Уже все: доллар идет в рост

Уже все: доллар идет в рост - 23.10.2024, ПРАЙМ

Уже все: доллар идет в рост

Во вторник, 22 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 96,50 рубля, евро/рубль — на 0,28%, до 104,26... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T08:34+0300

2024-10-23T08:34+0300

2024-10-23T08:52+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

рубль

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852345139.jpg?1729662773

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Во вторник, 22 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 96,50 рубля, евро/рубль — на 0,28%, до 104,26 рубля, юань/рубль — на 0,29%, до 13,54 рубля. ЦБ России установил официальные курсы валют на 23 октября: доллар — 96,5918 рублей, евро — 104,866 рублей.Российский рубль начал неделю со снижения, несмотря на традиционно поддерживающий его налоговый период. Активное ослабление рубля происходит в начале торгов, потом рублевые пары торгуются в боковом тренде. Цена движется в виде ступенчатой траектории. Я не раз говорил, что рубль слабо реагирует на внешние факторы, больше связан с фундаментальными изменениями в структуре внешнеторговых операций.Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркивает сохранение "очень крепкого торгового баланса" России. Несмотря на то что текущий курс доллара уже превысил заложенный в прогнозе на конец 2024 года уровень в 93,8 рубля, министр отмечает, что фундаментально ситуация развивается в соответствии с ожиданиями ведомства. Повышенная волатильность объясняется отсутствием биржевого механизма и финансовых институтов, способных сглаживать колебания при крупных операциях экспортеров и импортеров.Цена скачет из-за постоянно меняющегося баланса между спросом и предложением. Дополнительное давление на национальную валюту оказывает рост бюджетных расходов. Сдерживающим фактором выступает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, которая может быть усилена очередным повышением ключевой ставки 25 октября.На нефтяном рынке во вторник наблюдалось ускорение роста цен на эталонные марки. Баррель Brent подорожал на 2,36%, до 76,04 доллара. Участники рынка продолжают оценивать геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, ожидая возможных ответных действий Израиля на недавнюю ракетную атаку.Инвесторы также возлагают большие надежды на недавно анонсированные масштабные стимулирующие меры китайского правительства. Ожидается, что эти шаги приведут к устойчивому восстановлению второй по величине экономики мира, что, в свою очередь, должно способствовать увеличению потребления топлива крупнейшим мировым импортером нефти.Однако рост цен сдерживается данными Американского института нефти (API). Согласно отчету, запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,64 миллиона баррелей, что превысило ожидания рынка. Кроме того, продолжающееся укрепление доллара США, достигшего максимальных значений с начала августа, также ограничивает потенциал роста нефтяных котировок.Укрепление американской валюты происходит на фоне пересмотра ожиданий относительно масштабов снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Более сильный доллар традиционно оказывает давление на стоимость сырьевых товаров, номинированных в американской валюте, делая их менее привлекательными для держателей других валют.В среду, 23 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 75,87 доллара. Участники рынка сейчас сосредоточили внимание на предстоящей публикации официальных данных по запасам нефти от Министерства энергетики США. Этот отчет, наряду с развитием геополитической ситуации и динамикой курса доллара, будет определять краткосрочные торговые возможности на нефтяном рынке. Ближайшая цель — 77,40 доллара.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 96,50 рубля. Следим за уровнем 96,80 рубля. Доллар сейчас себя чувствует хорошо на Форекс, поэтому быстрое прохождение этого уровня подбросит цену до 97,50 рубля. При этом по техническому анализу уровень 98 станет еще сильнее, от которого рубль может начать новую фазу укрепления. Другой сценарий — уход в боковой тренд на неделю между уровнями 94,50–97,20 рубля.Индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, до 2755,19 п., индекс РТС — на 0,97%, до 898,57 п. Индекс МосБиржи снизился из-за ожидания решения Центрального банка. Рынок не реагировал на колебания цен на нефть и изменения курса рубля, так как все внимание сосредоточено на ожидаемом решении ЦБ, которое может увеличить волатильность. Прогнозы указывают на продолжение роста процентных ставок, что может негативно сказаться на финансовом состоянии компаний.По техническому анализу индекс Мосбиржи готов нырнуть, чтобы посмотреть, как там на 2735 п. Чтобы не рассматривать медвежьи сценарии, индексу нужно закрепиться выше 2840 п.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, курсы валют