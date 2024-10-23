https://1prime.ru/20241023/sandu-852352476.html
Санду не достигла своих целей. Виновной назвали Россию
Санду не достигла своих целей. Виновной назвали Россию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Санду не достигла своих целей. Виновной назвали Россию
В автономном молдавском регионе Гагаузия лишь 5% избирателей поддержали вступление в ЕС, а за проевропейского кандидата Майю Санду проголосовали всего 2%... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:23+0300
2024-10-23T11:23+0300
2024-10-23T11:23+0300
молдавия
майя санду
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гагаузия
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В автономном молдавском регионе Гагаузия лишь 5% избирателей поддержали вступление в ЕС, а за проевропейского кандидата Майю Санду проголосовали всего 2% избирателей, пишет британское издание Financial Times.Молдавская полиция обвинила олигарха Илана Шора в подкупе избирателей. Россия потратила 1% ВВП Молдавии на попытки повлиять на референдум, и ЕС заявил о вмешательстве России в выборы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГагаузия несколько десятилетий живет обособленно от остальной Молдавии. Это экономически отсталый регион, что влияет на настроения избирателей. Многие жители Гагаузии поддерживают пророссийские взгляды.Шор поддерживает пророссийских кандидатов, таких как Евгения Гуцул. Недавно она выиграла выборы губернатора Гагаузии, несмотря на обвинения в подкупе. ЕС ввел против Гуцул и других гагаузских политиков санкции. В Гагаузии за ЕС проголосовали всего 5%, что меньше всего в стране. Москва, как утверждает автор, десятилетиями раздувает местные обиды, используя русскоязычное население. Сам этот регион находится в экономическом упадке, и жители готовы продавать свои голоса за наличные — зарплаты низкие, что облегчает подкуп избирателей.Шор открыто осуждал членство в ЕС и обещал пенсионерам премии за голосование против власти. Его новое политическое детище "Победа" поддерживает пророссийские взгляды.В целом по Молдавии действующий президент не смогла обеспечить себе переизбрание на второй срок в первом туре. Второй тур назначен на 3 ноября. Соперник Санду Александр Стояногло поддерживает интеграцию с ЕС, но его взгляды неоднозначны, отмечает автор.На референдуме об интеграции в ЕС сторонники Евросоюза одержали верх, но с очень небольшим перевесом. При этом Санду осудила "иностранные силы" за попытки украсть голоса. Утверждается, что Россия потратила 1% ВВП Молдавии на попытки повлиять на выборы, и на этом основании ЕС заявил о попытках Москвы подорвать демократический процесс. Кремль отрицает вмешательство и утверждает, что правительство Молдавии подавляет пророссийские взгляды.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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молдавия, майя санду, ес, россия, гагаузия
МОЛДАВИЯ, Майя Санду, ЕС, РОССИЯ, ГАГАУЗИЯ
Санду не достигла своих целей. Виновной назвали Россию
FT: Гагаузия проявила на выборах ярко выраженную пророссийскую позицию
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ.
В автономном молдавском регионе Гагаузия лишь 5% избирателей поддержали вступление в ЕС, а за проевропейского кандидата Майю Санду проголосовали всего 2% избирателей, пишет британское издание Financial Times
.
Молдавская полиция обвинила олигарха Илана Шора в подкупе избирателей. Россия потратила 1% ВВП Молдавии на попытки повлиять на референдум, и ЕС заявил о вмешательстве России в выборы.
Гагаузия несколько десятилетий живет обособленно от остальной Молдавии. Это экономически отсталый регион, что влияет на настроения избирателей. Многие жители Гагаузии поддерживают пророссийские взгляды.
Песков указал на одну особенность президента Молдавии Санду
Шор поддерживает пророссийских кандидатов, таких как Евгения Гуцул. Недавно она выиграла выборы губернатора Гагаузии, несмотря на обвинения в подкупе. ЕС ввел против Гуцул и других гагаузских политиков санкции. В Гагаузии за ЕС проголосовали всего 5%, что меньше всего в стране. Москва, как утверждает автор, десятилетиями раздувает местные обиды, используя русскоязычное население. Сам этот регион находится в экономическом упадке, и жители готовы продавать свои голоса за наличные — зарплаты низкие, что облегчает подкуп избирателей.
Шор открыто осуждал членство в ЕС и обещал пенсионерам премии за голосование против власти. Его новое политическое детище "Победа" поддерживает пророссийские взгляды.
В целом по Молдавии действующий президент не смогла обеспечить себе переизбрание на второй срок в первом туре. Второй тур назначен на 3 ноября. Соперник Санду Александр Стояногло поддерживает интеграцию с ЕС, но его взгляды неоднозначны, отмечает автор.
На референдуме об интеграции в ЕС сторонники Евросоюза одержали верх, но с очень небольшим перевесом. При этом Санду осудила "иностранные силы" за попытки украсть голоса. Утверждается, что Россия потратила 1% ВВП Молдавии на попытки повлиять на выборы, и на этом основании ЕС заявил о попытках Москвы подорвать демократический процесс. Кремль отрицает вмешательство и утверждает, что правительство Молдавии подавляет пророссийские взгляды.