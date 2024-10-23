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"Сбер" запустил сервис оплаты по частям по стандартам исламского банкинга - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" запустил сервис оплаты по частям по стандартам исламского банкинга
"Сбер" запустил сервис оплаты по частям по стандартам исламского банкинга - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" запустил сервис оплаты по частям по стандартам исламского банкинга
Сбербанк запустил сервис рассрочки BNPL (оплаты по частям) по стандартам исламского банкинга, сообщили в пресс-службе кредитной организации. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:03+0300
2024-10-23T09:03+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запустил сервис рассрочки BNPL (оплаты по частям) по стандартам исламского банкинга, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбер" в рамках сервиса "Плати частями" запустил первый BNPL-продукт, одобренный шариатским советом по комплаенс. Продукт прошел все необходимые согласования и получил фетву, подтверждающую его полное соответствие строгим нормам исламского банкинга", - сказано в сообщении. Отмечается, что продукт предполагает отсутствие каких-либо процентов, комиссий, штрафов и дополнительных плат для клиента. Такой подход полностью соответствует высоким стандартам инструментов исламского финансирования. Также указывается, что классический сервис BNPL предлагает беспроцентную рассрочку на срок от 2 месяцев, при рассрочке на сроки 4 и 6 месяцев с клиента взимается комиссия, в то время как продукт "Плати частями" по стандартам исламского банкинга полностью и всегда бесплатный. "Подключить халяльный финансовый продукт от "Сбера" может партнер, соответствующий нормам исламского банкинга", - отмечается в материалах. Сервис "Плати частями" от Сбербанка был запущен в июне 2022 года и доступен как при онлайн, так и при офлайн покупках, добавили в пресс-службе.
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россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
09:03 23.10.2024
 
"Сбер" запустил сервис оплаты по частям по стандартам исламского банкинга

"Сбер" запустил сервис для оплаты по частям по стандартам исламского банкинга

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запустил сервис рассрочки BNPL (оплаты по частям) по стандартам исламского банкинга, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Сбер" в рамках сервиса "Плати частями" запустил первый BNPL-продукт, одобренный шариатским советом по комплаенс. Продукт прошел все необходимые согласования и получил фетву, подтверждающую его полное соответствие строгим нормам исламского банкинга", - сказано в сообщении.
Отмечается, что продукт предполагает отсутствие каких-либо процентов, комиссий, штрафов и дополнительных плат для клиента. Такой подход полностью соответствует высоким стандартам инструментов исламского финансирования.
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Также указывается, что классический сервис BNPL предлагает беспроцентную рассрочку на срок от 2 месяцев, при рассрочке на сроки 4 и 6 месяцев с клиента взимается комиссия, в то время как продукт "Плати частями" по стандартам исламского банкинга полностью и всегда бесплатный.
"Подключить халяльный финансовый продукт от "Сбера" может партнер, соответствующий нормам исламского банкинга", - отмечается в материалах.
Сервис "Плати частями" от Сбербанка был запущен в июне 2022 года и доступен как при онлайн, так и при офлайн покупках, добавили в пресс-службе.
 
РОССИЯСбербанк
 
 
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